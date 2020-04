Foto: Divulgação As doações podem ser entregues através de agendamento pelo telefone 99247-0900.

O Câmpus da UFT (Iniversidade Federal do Tocantins) de Miracema do Tocantins, com apoio da Proex/UFT (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários), está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene, denominada 'Campanha Solidária', para serem distribuídos no município.