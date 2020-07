“São 669 dias de saudades”, contabiliza José Luiz Costa, irmão mais novo do então prefeito de Miracema do Tocantins, Moisés da Sercon, que teve a vida interrompida aos 44 anos.

Redes Sociais

Parte dos familiares de Moisés da Sercon



Sistematicamente, no dia 30 de cada mês, familiares do prefeito morto em 2018 se reúnem em torno da viúva, Camila Fernandes, para falar de saudade, cobrar justiça e projetar o sonho do singular prefeito eleito por mais de 84% dos votos da primeira capital do Estado.

Num país injusto como o nosso Brasil, tem sido comuns assassinatos de políticos que se destacam pela diferença. Amar sua gente, desenvolver sua terra e combater a corrupção, tem custado caro para políticos sonhadores. Eles têm amparo do povo, mas não tem da justiça.Não dos profissionais da justiça, mas sim do contexto da justiça com equipamento e tecnologia aquém da necessidade. Além do mais, em muitas vezes, precisam enfrentar as trancas promovidas pelo interesse capital, razão pela qual merecem aplausos pelo que podem e que deixam fazer pela justiça.Diante de uma investigação protelada pelo tempo, a maioria esmagadora dos miracemenses decidiu evocar sua própria justiça: eleger a viúva Camila Fernandes, prefeita do município, para realizar os ideais do marido, o sonho do prefeito morto, o progresso de um povo e, quem sabe, saber por que mataram Moisés.Mesmo convivendo com sua dor pessoal, Camila Fernandes não resistiu às dores dos miracemenses e aceitou – a despeito de sua realização profissional, como enfermeira formada e concursada do Estado, oficial da Policia Militar do Tocantins, empresária bem sucedida e independente financeiramente – se candidatar a prefeita de Miracema do Tocantins e para isso, a família está cada vez mais unida, vislumbra José Luiz Costa, acrescentando que “familiares e comunidade formam a ‘Família Moises" e concluiu: "Família unida jamais será vencida”.RELEMBRENa manhã de 30 de agosto de 2018, o prefeito de Miracema do Tocantins, Moisés da Sercon/MDB teria indo à Miranorte, cidade vizinha a 22 km do centro de Miracema, para um encontro com o prefeito daquela cidade Antonio Carlos Martins, conhecido por Carlinhos da Nacional/MDB. Moisés teria deixado funcionários num posto de combustível, cliente de seu escritório de contabilidade (Sercon), antes de seguir para a prefeitura local.Após audiência com Carlinhos, Moisés teria saído do prédio e não mais visto, até ser encontrado horas depois, dentro de sua caminhonete, abandonada numa estrada vicinal entre Miranorte e Rio dos Bois, morto com um tiro na cabeça.O crime completou um ano e dez meses neste dia 30, sem elucidação.