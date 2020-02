Mais três partidas movimentam o final de semana pelo Campeonato Estadual Primeira Divisão de Futebol 2020. Em Palmas, no sábado 15, no Estádio Nilton Santos, se enfrentam Capital x Nova Conquista, às 16 horas.

Resultados

Ainda no sábado Atlético Cerrado x Sparta entram em campo às 19h15, no Estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins.E no domingo, 16, fechando a terceira rodada competição, TEC x Interporto, às 16 horas, em Tocantinópolis.Nos jogos realizados na quarta-feira, 12, Sparta x Nova Conquista empataram em 1 a 1 , no Estádio Barretão, em Santa Fé do Araguaia. Já o Interporto goleou a equipe Capital por 6 a 0, no Estádio General Sampaio, em Porto Nacional.