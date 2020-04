Foto: Reprodução/TV Anhanguera Terceira morte por coronavírus foi registrada no Hospital Geral de Palmas

Valdir Conceição Teles, de 52 anos

O Tocantins registrou a terceira morte por coronavírus. Desta vez, trata-se do caminhoneito tocantinense Valdir Conceição Teles, de 52 anos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) ele morreu após dar entrada no Hospital Geral de Palmas (HGP). O paciente morava na capital.A SES informou que o homem era diabético e havia viajado recentemente ao Maranhão. Ele foi internado no último domingo (26) no HGP com os sintomas da doença e não resistiu.O diagnóstico do paciente para Covid-19 era recente e tinha sido divulgado no último boletim epidemiológico. Nesta terça-feira (28) o Estado confirmou 37 novos casos da doença e subiu para 116 a quantidade de diagnósticos no Tocantins.Em redes sociais, um sobrinho do homem lamentou a morte e pediu que os moradores respeitem as recomendações para evitar a disseminação da doença. O Estado também lamentou e disse que mais informações sobre o caso serão repassadas no boletim de acompanhamento desta quarta.As outras mortes por Covid-19 registradas no Tocantins são as do empresário de Paraíso do Tocantins Erlim de Andrade, de 68 anos, e da servidora da saúde de Palmas, Romana Sousa Chaves, de 47 anos.