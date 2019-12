Foto: Divulgação

(Da Ascom/Amanda Mitaly e Raimundo Silva)

Foi entregue a prefeitura do município de Lajeado, localizado a 52 km da capital de Palmas, a revitalização do Balneário Ilha Verde. Segundo a prefeitura, a obra deve reestruturar o ambiente tanto para os banhistas como as áreas para a prática de esporte.Depois da visita a Brasília, o prefeito Júnior Bandeira com apoio do senador Eduardo Gomes viabilizaram junto ao Ministério do Turismo recursos no valor de R$ 501.000,00 para o investimento no espaço. A proposta é criar um ambiente que seja adequado aos visitantes e turistas.O desenvolvimento do município traz o crescimento populacional e, devido a isso, houve desgastes naturais no balneário que necessitam de melhorias. Ciente, a prefeitura prioriza em 2020 a recuperação da área. O Balneário Ilha verde é roteiro muito procurado na cidade e fica localizado logo no centro urbano, tem uma infraestrutura razoável com bares, restaurantes, campo de futebol, banheiros e estacionamento. O espaço apresenta necessidade de melhoria para atender o que o turista procura, um lugar estruturado e acessível.Para Junior Bandeira, o balneário merece o investimento para promover o desenvolvimento do município e melhorar os atrativos turísticos que Lajeado possui. Em 2020 o prefeito garante que muitos outros recursos serão impulsionados para a nossa cidade.