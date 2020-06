Fotos: Léo Santana Sessão ordinária de 22 de junho

O Parlamento também outorgou título de ‘Cidadão Miracemense’ ao empresário Ciro Borges

Mais uma vez, em tempo de epidemia do coronavirus, os vereadores da primeira capital do Estado, participaram da sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, 22, sob cuidados e orientações dos órgãos de saúde, na Câmara Municipal de Miracema do Tocantins.

Penha recebe a comenda de Nubio e Bala Leonardo recebe a comenda de Núbio e Bala

Ciro Borges entre Dr. Ricardo e Natan Fontes Ciro Borges recebe o título do presidente Edison Tavares

(Da Redação/MIRA)

Ainda sem público presente, além dos parlamentares, imprensa e apenas dois servidores, o Palácio Prefeito Moisés Costa, recebeu os homenageados, assentados devidamente obedecendo as normas de segurança anti-Covid-19.O presidente abriu a sessão às 19h05 e após regimental leitura bíblica, convidou os homenageados para a Tribuna de Honra: Ciro Cândido Borges, representante comercial e líder comunitário, agraciado com o título de ‘Cidadão Miracemense’; Leonardo de Oliveira Toledo Silva, diretor-geral do HGP (Hospital Geral de Palmas); e Maria da Penha de Sousa e Silva Bandeira, diretora-geral do HRM (Hospital de Referencia de Miracema), ambos agraciados com Moção de Aplausos.A concessão do título de ‘Cidadão Miracemense’ é de autoria do presidente da Casa, vereador Edilson Tavares/MDB, enquanto as duas ‘Moções de Aplausos’ são de autorias dos edis, Núbio Gomes/MDB e Maria Bala/PTB.JUSTIFICATIVASEm defesa de suas proposituras, os parlamentares Núbio Gomes e Maria Bala justificaram a qualidade na recepção e atendimento exercita pela equipe do HGP. “O Leo (como é conhecido o diretor do HGP), sempre foi atencioso com as pessoas que procuram o hospital, sem discriminação e quando procuramos por ele, está sempre solícito a atender”, disse Gomes. “Um diretor de caráter, humilde e competente, um líder que faz a diferença”, concluiu Bala.Os dois vereadores também destacaram a atuação da Penha do HRM, como é conhecida a diretora do hospital de Miracema do Tocantins. Maria Bala falou sobre “o acerto do deputado Ivory de Lira/PCdoB em indicar a Penha para voltar a dirigir o HRM”, lembrou das especialidades médicas implantadas sob a gestão dela e sua capacidade administrativa. “Antes dela eram filas grandes e com ela as filas acabaram”, comemorou, estendendo os aplausos para toda equipe do hospital.O vereador Núbio Gomes, destacou a dedicação da diretora Penha e sua equipe de trabalho, ressaltando o alto conceito, dentro de suas limitações, que o HRM tem perante a Saúde no Tocantins. “A diretora Penha atende a todos com a mesma presteza e simpatia. Quando vamos reivindicar alguma ação para nossa comunidade, e recebe a gente com atenção e cordialidade”.Já o presidente Edilson Tavares, justificou a concessão do título de Cidadão Miracemense, destacando o histórico de vida do representante comercial conhecido por Ciro Borges e sua escolha por Miracema para juntamente com sua família, colaborar com o desenvolvimento da cidade e tocar seus negócios. “O amigo Ciro é merecedor desse título. Já é miracemense de coração e agora passa a ser miracemense de direito. Fico bastante honrado em pode oferecer esse reconhecimento amigo é líder Ciro Borges”, disse Tavares.REQUERIMENTOS– Além da co-autoria das Moções de Aplausos, o vereador requereu do Executivo Municipal, em regime de urgência, a instalação de iluminação pública no Cemitério do Correntinho;O vereador ainda requereu, ainda em regime de urgência, a instalação de dois redutores de velocidade, na forma de lombada (quebra-molas), no trecho entre o Balneário BASA e o Bar do Maicossuel.– O secretário da Mesa Diretora requereu do deputado estadual Valdemar Júnior/MDB, que viabilize uma ‘emenda parlamentar’ para aquisição de cestas básicas a serem distribuídas através da Associação da Irmandade do Divino Espírito de Miracema do Tocantins.– O presidente da Câmara Municipal requereu do Executivo, que viabilize junto à secretaria competente, em regime de urgência, ações de apoio à classe artística e cultural e também aos vendedores ambulantes do município;O presidente ainda requereu, também em regime de urgência, o serviço de tapa-buracos na Avenida Antônio Ulisses, ao lado da Praça Adriano Milhomem.GRANDE EXPEDIENTENúbio Gomes defendeu a propositura do colega Edilson Tavares, que pede do Executivo apoio para as artistas e vendedores ambulantes durante a pandemia, pedindo que sejam contemplados com auxilio emergencial do município (o município teria recebido cerca de R$ 600 mil referente a primeira parcela do auxilio federal). Gomes falou sobre uma suposta reunião do gestor com proprietário de bar, sobre cobrança de impostos, e cobrou que o gestor sancione seu projeto de lei que denomina a feira coberta da cidade alta de 'Feira Coberta Henos Belmiro Souto'. Por fim, mais uma vez, reclamou da escuridão do Cemitério do Correntinho, pedindo a instalação de rede de iluminação pública.Núbio ainda parabenizou o presidente Edilson Tavares pela aprovação das contas de 2018 feita pelo Tribunal de Contas do Estado, “Temos certeza que as próximas também serão aprovadas, porque todos nós acompanhamos seu trabalho e somos testemunhas da transparência e da harmonia que existe nesta legislatura”.A vereadora que cumpre seu sexto mandato, Maria Bala, fez elogios as atuações dos diretores hospitalares, Penha e Leonardo, HRM e HGP, respectivamente, destacando a especialidades ampliadas ou implantadas no HRM como cinco clínicos gerais, quatro ortopedistas, dois pediatras, dois obstetras, três cirurgiões gerais e um ultrassonografista, como também a excelência no atendimento exercido pela equipe do diretor do HGP, Leonardo.Natan Fontes, em referencia a uma divulgação da prefeitura feita pela internet, sobre a construção da unidade do Corpo de Bombeiros no município, o vereador Natan Fontes lembrou que em seu primeiro mandato já fazia requerimentos pedindo essa unidade, assim como uma ambulância do Samu para Miracema e que também neste mandato, continuava com essa pretensão e que o colega Pedro da Farmácia, vem sistematicamente requerendo essa unidade. Fontes citou que numa suposta reunião do gestor em Palmas, onde teria recebido a garantia da construção da unidade, nenhum vereador esteve presente e Pedro da Farmácia, sequer foi convidado. “Mas agradeço ao governador Carlesse por ter dado essa garantia da construção da unidade do Corpo de Bombeiro em Miracema”.Fontes também parabenizou os autores das Moções de Aplausos e do título de Cidadão Miracemense para Ciro Borges.Por fim o emedebista denunciou que um ônibus da prefeitura de Miracema estaria largado às margens da BR 153 em Miranorte, há cerca de seis meses.O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Pedro da Farmácia/PRB, que vem se destacando como interlocutor da atual administração, sendo bem sucedido nas ações de vereadores junto ao governo municipal, parabenizou os colegas Núbio Gomes e Maria Bala, pelas merecidas homenagens aos diretores hospitalares Penha (HRM) e Leonardo (HGP), com também ao presidente Edilson Tavares, pelo título citadino a Ciro Borges. “Ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher”, fazendo referencia ao seu amigo Bandeira, esposo da diretora Penha, presente na sessão.Pedro discorreu sobre a unidade do Corpo de Bombeiro, prometida para a cidade, cujos pedidos vem realizando desde 2017. Comentou que o gestor, juntamente com o Leonardo de Oliveira Toledo Silva , diretor-geral do HGP (Hospital Geral de Palmas); e Maria da Penha de Sousa e Silva Bandeira, diretora-geral do HRM (Hospital de Referencia de Miracema), anunciaram a implantação de uma unidade no município.Sobre os lamentos dos colegas devido uma suposta desconsideração do gestor, o líder disse que o importante é Miracema receber o beneficio. Disse que trabalha para a comunidade e por ela vai continuar trabalhando, vislumbrando mais uma vitória nas urnas para bem representar os miracemenses.O médico e vereador Dr. Ricardo/MDB, bastante referenciado positivamente pelos colegas e, principalmente, pelos diretores dos hospitais de Miracema e de Palmas, parabenizou os autores pelas homenagens aos diretores Leonardo e Penha, teceu comentários sobre a saúde no município e estado. Dr. Ricardo criticou o anuncio de construção da unidade do Corpo de Bombeiro, da forma que foi feita, “pra fazer política de mídia”, Embora favorável a uma unidade no município, disse não acreditar que o Corpo de Bombeiro venha a construir num local sob seção de direito, “só vão construir em local próprio”, assegurou.Os autores das homenagens feitas aos diretores hospitalares também foram parabenizados pelo mais jovem vereador da atual legislatura, Cirilo Douglas/PRB, que ainda ressaltou a importância da concessão do titulo de Cidadão Miracemense ao munícipe Ciro Borges, de autoria do presidente da Casa, Edilson Tavares.Douglas ainda destacou as presenças do esposo da diretora do HRM, quem chama de Dra. Penha, conhecido por ‘Seu’ Bandeira, e da esposa de Leonardo de Oliveira, senhora Cirléia e Arnaldo, acompanhantes do diretor do HRP. Falou sobre o que chama de “trabalho diferenciado” do diretor do hospital de Palmas e fez um histórico do tratamento de saúde que vem sendo submetido, agradecendo aos diretores e ressaltando o desempenho dos profissionais de saúde das duas unidades hospitalares.Vitima de um enfarte recente, o vereador ruralista Irmão Didan/PRB parabenizou Ciro, Leonardo e Penha, homenageados pela Casa naquela sessão.Aproveitou a oportunidade para agradecer os diretores hospitalares, discorrendo sobre sua ‘quase morte’, devido o mal sofrido. “Cheguei ao hospital quase morto, fui muito bem atendido e naquele momento não sabiam que era um vereador. Quero parabenizar vocês diretores e toda a equipe que atendem sem discriminação, tratando todos como paciente que merecem todo respeito e consideração”, disse.Didan ainda parabenizou os autores das Moções de Aplausos, “gostaria de subscrever essas matérias”, vislumbrou.Edilson Tavares, presidente reeleito, por unanimidade para a Mesa Diretora, parabenizou os autores das homenagens, os homenageados e suas equipes, assegurando que a Casa reconhece os trabalhos realizados pelos diretores (HRM e HGP), promovendo um alto conceito no exercício da saúde nos hospitais de Miracema e Palmas, refletindo para todo o estado.Tavares falou sobre o reconhecimento que a Casa faz ao agora Cidadão Miracemense Ciro Borges, cujo histórico de vida demonstra um grande apreço ao desenvolvimento através de exemplo de vida. “Este é um dos títulos mais satisfatórios que tive a honra de conceder nesta Casa de Leis”.O presidente se reportou também sobre as contas referentes a 2018 que a Câmara Municipal recebeu aprovação da mais alta corte de contas do Tocantins, o TCE (Tribunal de Contas do Estado), “Tivemos as contas de 2017 aprovadas, agora temos a de 2018 e em seguida teremos as demais, pois procuramos trabalhar sempre sob orientação das leis”, disse, assegurando que tem responsabilidade com a ‘coisa’ pública.Tavares agradeceu aos colegas vereadores e servidores da Casa, “Tenho consciência que devo isso a vocês. Se não fosse vocês, talvez eu não pudesse comemorar essa vitória”, disse sob emoção, mas com expressão de alegria pelo dever cumprido, acrescentando que “sempre me propus a fazer o bem pela comunidade, e é o que vou continuar fazendo ‘o bem sem olhar a quem”.Solicitado pelos pares para quebra de protocolo, Tavares concedeu alguns minutos para que os diretores hospitalares, Leonardo de Oliveira e Maria da Penha, pudessem expor seus agradecimentos no púlpito da Tribuna Livre:, diretor-geral do HGP (Hospital Geral de Palmas), Avaliou como “grande honra poder receber aquela homenagem”. Disse que o HGP é referencia para os 139 municípios tocantinenses e estados vizinhos, sem fazer distinção de pacientes, tampouco as pessoas que procuram o hospital.Léo, como é conhecido o diretor, lembrou que tem 15 anos de trabalho no Tocantins. Que começou pela farmácia e foi conquistando outros cargos até chegar à direção-geral. Agradeceu a sua esposa Cirléia (presente na galeria) pelo sucesso de seu trabalho agora reconhecido pela Câmara de Miracema, “devo tudo a ela”, reconheceu.Léo ainda falou sobre a parceria com o HRM e a competência da colega diretora Maria da Penha e agradeceu ao secretário estadual da Saúde (Luiz Edgar Leão Tolini), por acreditar nele e pela confiança de poder fazer uma boa administração.Por fim Léo agradeceu os autores da Moção e demais vereadores e especialmente ao presidente Edilson Tavares, pela harmonia e qualidade dos vereadores conduzidos por ele naquela Casa de Leis. Disse que estará sempre a disposição da comunidade e dos vereadores para ajudar no que for possível no HGP.diretora-geral do HRM (Hospital de Referencia de Miracema), falou de sua satisfação e alegria em receber aquela homenagem da Casa de Leis de Miracema. “É muito bom para nós gestores poder receber o reconhecimento de vocês vereadores, representantes da população”. Penha agradeceu também aos servidores do HRM, de todas as categorias - do médico ao gari – por poder desenvolver um trabalho que mereça reconhecimento.A diretora falou sobre com encontrou e o que pode fazer para o bom desempenho do hospital. Elencou as especialidades implantadas, a obras de reforma e ampliação e projetos futuros, como a construção de um ‘Abrigo de Resíduos’.Penha ainda falou sobre os enfrentamentos de doenças, não somente a Covid-19, do atendimento sem distinção e da qualificação da equipe do hospital. “O HRM é do povo e para o povo”, evocou.