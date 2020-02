Foto: Koró Rocha

(Da Dicom ALETO/Rubens Gonçalves)

Os deputados estaduais Elenil da Penha (MDB), Claudia Lelis (PV), VandaMonteiro (PSL) e Luana Ribeiro (PSBD) defenderam nesta quinta-feira, 13,a participação dos órgãos de controle e da sociedade em geral noenfrentamento ao problema da poluição do lago da Usina de Lajeado, emPalmas.O convite à participação de todos pela preservação do lago foi feitodurante uma visita técnica da comissão especial, formada por seisdeputados, para acompanhar denúncias de despejo de esgoto in natura noRibeirão Taquaruçu, nas proximidades do setor Bertaville, região sul dacapital.Para a presidente da comissão, deputada Claudia Lelis, a busca desoluções para este e outros problemas enfrentados pelo lago só serápossível com a participação de todos. "Nossa função será reunir todos osórgãos fiscalizadores, órgãos ambientais responsáveis, Câmara Municipale a comunidade em geral, para que, juntos, possamos achar soluçãoimediata para esse problema", disse.Um dos problemas para a apuração e possível punição dos responsáveispela poluição, foi apontado pelo promotor de justiça do ambiental dePalmas, Fábio Lang. Segundo ele, nem o município de Palmas nem o Estadodispõem de laboratório credenciado para realizar testes com amostras daágua do lago.Em entrevista à imprensa, Claudia Lelis disse desconhecer o valornecessário para a contratação de um laboratório especializado para talfim, mas garantiu que tanto os deputados quanto os vereadores da capitalestão dispostos a contribuir – por meio de emendas parlamentares.BRKPara Fábio Lang, a BRK Ambiental – concessionária de água e tratamentode esgoto – precisa oferecer aos tocantinenses o mesmo tratamento dadopela empresa aos consumidores canadenses, onde fica a sede do grupoBrookfield, do qual a BRK faz parte."Mas a BRK não é a única responsável; existem micro parcelamentos naregião do Taquaruçu Grande, como chácaras nas quais existem galinheiros,pocilgas que despejam dejetos diretamente na água, sem nenhumtratamento", ponderou.ETEOs deputados visitaram também uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE),localizada no Bertaville. Alvo de reclamação dos moradores da região, olocal poderá ser investigado pelos parlamentes e por órgãos ambientais,que pretendem descobrir se ele é o responsável pelo vazamento de esgotosem tratamento no ribeirão.Além dos deputados estaduais e do promotor de justiça, também visitaramos dois locais os vereadores de Palmas José do Lago Folha (PSB), FelipeFernandes (DC) e Major Negreiros (PSB), a secretária municipal do MeioAmbiente, Meire Carreira, agentes da Polícia Civil, lideranças emoradores da região.Os deputados aprovaram ainda o requerimento do deputado Amélio Cayres(SDD) que solicita ao Governo do Estado a implantação de cursos demedicina e fisioterapia no campus da Unitins em Augustinópolis.Já a parlamentar Luana Ribeiro (PSDB), solicita às secretarias de Estadode Segurança Pública e Cidadania e Justiça isonomia entre policiaismilitares e bombeiros e agentes de execução penal quanto à isenção depagamento no transporte municipal.