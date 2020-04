Foto: Reprodução/Globo Roberto Carlos se apresenta em show transmitido pelo Globoplay

Em apresentação ao vivo transmitida pelo Globoplay, o cantor ressaltou pedido para que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia de Covid-19.

(Do G1 Rio)

O cantor Roberto Carlos se apresenta ao vivo neste domingo (19), direto de seu estúdio no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário de 79 anos, em show transmitido pelo Globoplay.Entre sucessos como "Emoções", o rei aproveitou para reforçar um pedido durante a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus: "Fique em casa". Ele ainda mostrou a máscara que estava usando antes de começar a cantar e ressaltou a importância do uso."Só tirei porque preciso cantar, cantar de máscara é estranho", justificou."Quero dizer para vocês que estava usando essa máscara, ela está usada. Vocês têm que usá-la com certeza. Isso é uma defesa muito grande contra tudo isso que está acontecendo neste momento, que eu não gosto nem de falar o nome", disse Roberto.Com uma produção mínima e cercado de cuidados, Roberto Carlos se apresenta acompanhado apenas do maestro Eduardo Lages e de Tutuca Borba, nos teclados.Além de curtir os sucessos e comemorar o aniversário junto com Roberto Carlos, o público será convidado a se juntar à corrente de solidariedade que toma conta do Brasil e do mundo e conhecer o ParaQuemDoar.com.br, plataforma criada pela Globo que reúne projetos de institutos, fundações, entidades e movimentos sociais que estão atuando e precisam de apoio para minimizar os impactos da pandemia.