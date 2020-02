Foto: Isis Oliveira

(Da DicomALETO/Penaforte Diaz)

O governador Mauro Carlesse (DEM) vetou integralmente 13 projetos de leide origem do Legislativo estadual, lidos na sessão matutina destaquarta-feira, 5. Na justificativa, Carlesse aponta problemas deinconstitucionalidade, destacando que algumas delas são de competênciaprivativa da União e outras demandam gastos superiores à previsãoorçamentário do Executivo.A maioria dos projetos tinha sido aprovada pelos deputados no final doano e foram encaminhados para sanção do governador. Mas segundo oGoverno, somente o chefe do Poder Executivo poderia propor projetos delei sobre as matérias, ou elas não atenderem às normas constitucionaisdo Estado e da União.A partir disso, o Parlamento terá 30 dias para decidir se acata ou não adecisão do governador. Caso os vetos sejam rejeitados pelos deputados,as leis serão encaminhadas ao governador do Estado para promulgação.As matérias versam sobre os direitos dos consumidores, quanto à comprade produtos e prestações de serviços; violência contra a mulher; repassede recursos ao Fundo Municipal de Saúde; cancelamento de multas pelasconcessionárias de telefonia fixa e móvel, relativas a fidelidade;assistência em saúde; segurança em eventos públicos; exploração de gásde xisto; ordenação territorial; publicação e celeridade nos concursospúblicos; estadualização de estradas vicinais; serviços de higienizaçãoe desinfecção dos reservatórios prediais de água e, por último, valoresde emendas parlamentares.