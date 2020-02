Foto: Divulgação

Na primeira reunião ordinária de 2020, realizada na terça-feira, 4 de janeiro, em sua sede em Palmas, os integrantes do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado do Tocantins (CEETO) discutiram o planejamento das ações a serem realizadas neste ano.

(Da Ascom CEETO)

Participaram do encontro o presidente do Ceeto, Rudnei Fonseca, a vice-presidente Maria Guanamar Soares de Sousa e os conselheiros Antônio Davi Gouveia, Mário de Castro Pillar, Marta Barreira Lustosa e Gil Eanes Maciel de Sousa, além das secretárias executivas (representantes da Energisa) Rosilene Nunes de Sousa Rodrigues e Adriane Cerqueira Rodrigues.Na ocasião, foi definido que serão realizadas oito reuniões ordinárias, sempre na segunda terça-feira do mês; e, caso haja necessidade, ocorrerão reuniões extraordinárias.Fevereiro/11Março/17Abril/14Maio/12Junho/9Agosto/11Setembro/8Outubro/13Novembro/10Os membros do CEETO também deliberaram sobre a realização e participação em eventos e atividades. São elas: Dia do Consumidor (15 de março), Encontro de Conselho de Consumidores da Região Norte em Manaus – AM (26 e 27 de março), Workshop Procons regiões Sul e Norte (abril), Agrotins (maio), Audiência Pública (junho), Revisão Tarifária da Energisa Tocantins (4 de julho), Encontro dos Conselhos de Consumidores do Grupo Energisa (agosto), Dia do Cliente (15 de setembro) e Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores em Pernambuco (19 e 20 de novembro).