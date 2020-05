Foto: Léo Santana

O presidente da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, vereador Edilson Tavares/MDB, através de ofício, solicitou ao prefeito municipal Saulo Milhomem/PP, em caráter de urgência, que seja realizada entrega de cestas básicas e kits higiênicos durante o período de pandemia do coronavírus, paras as famílias de todos alunos da Rede Municipal de Ensino.

O documento, ainda sem resposta, embora protocolado dia 29 de abril, também assinado pelos vereadores emedebistas, Natan Fontes e Núbio Gomes e que conta com anuência dos vereadores Dr. Ricardo Rocha/MDB, Maria Bala/PTB e Nasci da Ótica/PSD, trás como justificativa a suspensão das aulas dos estudantes do ensino fundamental e creches do município, devido à pandemia do coronavírus, extinguindo assim a oportunidade de se alimentarem sistematicamente, e ressalta que em alguns casos, essa é a principal alimentação delas, devido a carencia das famílias.O mirajornal.com entrou em contato com o líder do prefeito na Câmara, vereador Pedro da Farmácia/PRB, que assegurou uma conversaria com o prefeito sobre o fato.