Foto: Divulgação Aprijo da Farmácia

(Da Redação/MIRA)

O empresário miracemense Aprijo Ribeiro, em contato com a redação doquestionou a informação de que “o partido Solidariedade de Miracema do Tocantins esteve reunido na noite anterior (4), quando ratificou o apoio à candidatura da viúva do prefeito assassinado Moisés da Sercon, a enfermeira e subtenente da PM, Camila Fernandes (sem partido)”, justificando que é pré-candidato a prefeito do partido e aguarda conversa com Camila Fernandes.Aprijo da Farmácia, como é conhecido, assegurou que redigiu o texto original publicado no whatSapp versando que “O SOLIDARIEDADE reafirmou seu compromisso com o grupo do Ex-prefeito Moisés, mas mantém a pré-candidatura do empresário e farmacêutico APRIJO RIBEIRO”.O contato disse ainda que “O partido tem uma base forte de pré-candidatos a vereadores, e tem como foco para os próximos dias fortalecer ainda mais esta base da proporcional com a eminente chegada de novas lideranças ao partido para a disputa. Uma vez que o prazo para definições de filiações partidárias fecham em 31 de março (na verdade é 3 de abril) para aqueles que não detêm mandato.”Aprijo lembrou que Camila Fernandes esteve reunida com o MDB, assegurando para os emedebistas que aceitava ser pré-candidata, mas que aguarda uma reunião com o Solidariedade.Na verdade, ao dizer ‘sim’ para uma pré-candidatura, analistas políticos acreditam que Camila Fernandes estaria dizendo sim para o grupo oposicionista à atual gestão municipal que deverá tentar a reeleição, embora estivesse reunida com vereadores da legenda que a convidou para filiação.