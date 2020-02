Foto: Mario Anzuoni/Reuters Elton John durante apresentação da música '(I’m Gonna) Love Me Again' no Oscar 2020

Melhor Documentário

Coadjuvantes

Duplas de destaque

Lista de premiados do Oscar 2020:

Filme

Ator

Atriz

Diretor

Atriz coadjuvante

Ator coadjuvante

Roteiro adaptado

Roteiro original

Documentário

Edição

Fotografia

Maquiagem e cabelo

Mixagem de som

Edição de som

Curta-metragem

Figurino

Canção original

Trilha original

Animação

Curta de animação

Curta documentário

Filme internacional

Design de produção

Efeitos visuais

(Do G1 Brasil)

A dramédia sul-coreana sobre diferença de classes recebeu quatro estatuetas e se tornou o primeiro não falado em língua inglesa a vencer como Melhor Filme.Além do principal prêmio, o cineastatambém ganhou como roteiro original, diretor e filme internacional;"1917", drama de guerra dirigido por Sam Mendes, ficou com três estatuetas;"Coringa", "Ford vs Ferrari" e "Era uma vez em Hollywood" ganharam duas cada;"O Irlandês" não ganhou nenhuma de suas dez indicações;Nas categorias de atuação, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern foram premiados"Se a Academia deixasse, eu gostaria de pegar uma serra-elétrica e quebrar minha estatueta em cinco pedaços com todos vocês", disse Joon-ho, ao vencer como Melhor Diretor. Ele disse que estudou Scorsese e que Tarantino foi um dos primeiros a elogiá-lo."Não quando nos cancelamos pelos erros do passado, mas quando nos guiamos para crescer, por redenção, esse é o melhor da humanidade", disse Phoenix, ao ganhar seu primeiro Oscar.Além das cinco músicas indicadas Melhor Canção Original, a cerimônia também teve performances de Eminem e Billie Eilish.O rapper cantou “Lose Yourself”, música que ganhadora do Oscar em 2003, quando ele não foi à premiação receber a estatueta.A cantora americana de 18 anos se apresentou com seu irmão e produtor Finneas. O show foi no tributo aos profissionais da indústria do cinema que morreram recentemente, com uma versão de "Yesterday", dos Beatles.Billie Eilish se apresenta na cerimônia de entrega do OscarOutro momento musical de destaque foi quando um trio conhecido por interpretar heroínas (Gal Gadot, Sigourney Weaver e Brie Larson) apresentou a maestrina Eímear Noone.Pela primeira vez em 92 anos, uma mulher conduziu a orquestra da premiação, tocando todas as trilhas sonoras indicadas. Deu o óbvio, com "Coringa" e a islandesa Hildur Guðnadóttir."Indústria Americana" ganhou o Oscar de Melhor Documentário. "Democracia em vertigem", da diretora brasileira Petra Costa, era um dos indicados na categoria.Produzido pelo casal Obama, o documentário vencedor mostra os contrastes entre a cultura americana e chinesa durante a abertura de uma fábrica em Ohio, nos Estados Unidos."Indústria Americana" vence o Oscar de melhor documentárioBrad Pitt ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como um dublê veterano em "Era uma vez... Hollywood", dirigido por Quentin Tarantino."Eu tenho 45 segundos, é mais do que o senado deu ao John Bolton nesta semana", disse Pitt, citando o ex-consultor de segurança nacional da Casa Branca e a participação dele como testemunha no processo de impeachment do presidente americano Donald Trump.Foi a primeira estatueta de Brad Pitt em uma categoria de atuação. Ele já havia vencido como produtor por "12 anos de escravidão".Em sua terceira indicação, Laura Dern levou como coadjuvante por "História de um casamento". Em seu discurso, citou o pai dela, Bruce Dern.Em uma edição sem um apresentador conduzindo toda a cerimônia, a segunda seguida, algumas duplas se destacaram.Steve Martin e Chris Rock fizeram o discurso inicial. Sobrou, por exemplo, para o multibilionário Jeff Bezos, dono da Amazon ("Ele viu 'História de um casamento' e parece uma comédia"). Também teve piada para Martin Scorsese. ("Eu adorei a primeira temporada de 'O irlandês'").Maya Rudolph e Kristen Wiig também fizeram a plateia rir no anúncio de Direção de Arte. Julia Luis-Dreyfus e Will Ferrell brincaram que não sabiam o significado das categorias melhor fotografia e edição."Ford vs Ferrari""O irlandês""Jojo Rabbit""Coringa""Adoráveis mulheres""História de um casamento""1917""Era uma vez em... Hollywood"Antonio Banderas - "Dor e Glória"Leonardo DiCaprio - "Era uma vez em... Hollywood"Adam Driver - "História de um casamento"Jonathan Price - "Dois papas"Cynthia Erivo - “Harriet”Scarlett Johansson - “História de um casamento”Saoirse Ronan - “Adoráveis Mulheres”Charlize Theron - “O escândalo”Martin Scorsese - "O irlandês"Todd Phillips - "Coringa"Sam Mendes - "1917"Quentin Tarantino - "Era uma vez em... Hollywood"Kathy Bates - "O caso Richard Jewell"Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"Florence Pugh - "Adoráveis mulheres"Margot Robbie - "O escândalo"Tom Hanks - "Um lindo dia na vizinhança"Anthony Hopkins - "Dois papas"Al Pacino - "O irlandês"Joe Pesci - "O irlandês""O irlandês" - Steven Zaillian"Coringa" - Todd Phillips e Scott Silver"Adoráveis mulheres" - Greta Gerwig"Dois papas" - Anthony McCarten"Entre facas e segredos" - Rian Johnson"História de um casamento" - Noah Baumbach"1917" - Sam mendes e Krysty Wilson-Cairns"Era uma vez em... Hollywood" - Quentin Tarantino"The cave""Democracia em vertigem""For Sama""Honeyland""O irlandês""Jojo rabbit""Coringa""Parasita""O irlandês""Coringa""O farol""Era uma vez em... Hollywood""Coringa""Judy: Muito além do arco-íris""1917""Malévola: Dona do mal""Ad astra - Rumo às Estrelas""Ford vs Ferrari""Coringa""Era uma vez em... Hollywood""Coringa""1917""Era uma vez em... Hollywood""Star Wars: A ascensão Skywalker"“Brotherhood”“Nefta football club”“Saria”“A sister”“O irlandês”“Jojo rabbit”“Coringa”“Era uma vez em… Hollywood”“I can’t let you throw yourself away” - “Toy Story 4” - Randy Newman“I’m standing with you” - “Breakthrough” - Diane Warren“Into the unknown” - “Frozen 2” - Kristen Anderson-Lopez e Robert Loopez“Stand up” - “Harriet” - Joshuan Brian Campbell e Cynthia Erivo"Adoráveis mulheres" - Alexandre Desplat"História de um casamento" - Randy Newman"1917" - Thomas Newman"Star Wars: A ascensão Skywalker" - John Williams"Como treinar seu dragão 3""Perdi meu corpo""Klaus""Link perdido""Dcera (daughter)""Kitbull""Memorable""Sister""In the absence"Life overtakes me""St Louis Superman""Walk run cha-cha""Corpus christi" - Polônia"Honeyland" - Macedônia do Norte"Os miseráveis" - França"Dor e glória" - Espanha"O irlandês""Jojo Rabbit""1917""Parasita""Vingadores: Ultimato""O irlandês""O rei leão""Star Wars: A ascensão Skywalker"