Foto: Divulgação

O Réveillon 2020 em Pedro Afonso, cidade localizada a 210 km de Palmas, foi marcado por muita alegria e descontração em uma programação com mais de oito horas de shows com bandas de diversos estilos.

(Ascom PA)

A celebração da virada do ano, realizada na Praça Coronel Lysias Rodrigues, reuniu cerca de 6 mil pessoas e começou por volta das 22h da noite, com apresentação do cantor Donatti, que fez o esquenta para a meia noite, com sertanejo voz e violão.Às 0h, a contagem regressiva para o ano de 2020 foi acompanhada pelo prefeito Jairo Mariano e o céu de Pedro Afonso foi colorido pelos fogos por dez minutos, encantando quem escolheu a cidade para começar os primeiros momentos de 2020.Em um projeto novo, a dupla Maykow e Bruno animou os pedroafonsinos e visitantes, com um show que reuniu clássicos da dupla com um esquenta para o carnaval 2020. Logo em seguida, o cantor Fábio Mazza embalou o melhor do forró e hits diversos que fizeram em 2020.A festa foi encerrada, já no amanhecer, com a apresentação do Jhone Sanfoneiro que fechou a programação fazendo o chão esquentar com muito forró pé de serra.O jovem estudante Enzo Ferreira Cruz, 19 anos, o início de 2020 foi um sucesso. “Uma festa muito boa e segura, todo mundo se divertiu e celebrou o início desse novo ciclo com muita felicidade”, destacou.