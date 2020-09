Foto: Divulgação

Chapada de Areia - 1.410 habitantes e 2.160 eleitores (diferença de 750)

Oliveira de Fátima - 1.118 habitantes e 1.611 eleitores (diferença de 493)

Tabocão - 2.602 habitantes e 2.965 eleitores (diferença de 363)

Lajeado - 3.167 habitantes e 3.323 eleitores (diferença de 156)

Tupirama - 1.922 habitantes e 1.929 eleitores (diferença de sete)

Nazaré - 3.834 habitantes e 3.845 eleitores (diferença de 11)

O Tocantins têm seis cidades onde o número de eleitores é maior que a quantidade de habitantes em 2020. Em 2018, durante as eleições municipais, eram cinco municípios nessa situação. O levantamento foi feito pelo G1 com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A maior diferença entre os municípios do Tocantins é em Chapada de Areia, que tem 2.160 eleitores, enquanto aparece com uma população de 1.410 na estimativa divulgada pelo IBGE em 2020.Segundo especialistas e integrantes de tribunais regionais eleitorais, as diferenças podem ser explicadas por defasagem nas estimativas de população, disputas territoriais, migrações e até fraudes.Outra explicação para esse fenômeno é que o IBGE considera o domicílio civil, onde a pessoa efetivamente mora. Já o TSE leva em conta o domicílio eleitoral, que pode ser o lugar em que o eleitor tenha "vínculo político, familiar, afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário".Ou seja, é possível que uma pessoa mude de endereço para estudar ou trabalhar, mas não transfira o título eleitoral para continuar mantendo um vínculo com seu local de origem.Nas eleições de 2018 a lista do Tocantins tinha os seguintes municípios: Chapada de Areia, Oliveira de Fátima, Lajeado, Tabocão e Monte Santo do Tocantins. Sendo que as quatro primeiras permanecem na lista deste ano.