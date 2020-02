Foto: Divulgação

Levantamento divulgado pelo TRE também mostrou aumento no nível de escolaridade dos votantes. Eleições municipais serão realizadas em outubro.

(Do G!/Com informações do TRE)

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins divulgou algumas estatísticas sobre o eleitorado no estado e as mudanças mais relevantes dos últimos anos. Desde 2015, o estado tem mais de um milhão de eleitores aptos a votar. Segundo o TRE, a maioria destes eleitores é mulher. Elas representam 51% do total e são cerca de 513,2 mil.Outro dado que chama a atenção é o aumento no nível de escolaridade dos eleitores. Em 2016, quando as últimas eleições municipais foram realizadas, o percentual de analfabetos era de 8%. Em 2020 o índice caiu para 6%, totalizando 62.403 pessoas.Já a quantidade de cidadãos com ensino médio completo ou com nível superior, iniciado ou completo, passou de 33% em 2016 para 44%, chegando a 439.212.Também houve crescimento na quantidade de eleitores jovens. O total de pessoas aptas a votar entre 16 e 20 anos de idade chega a 80,5 mil, ou 9% do total. Já os idosos, que têm 70 anos ou mais, representam 6,8% do total, com aproximadamente 68 mil eleitores.O TRE informou que o estado possui 33 zonas eleitorais, sendo que as eleições municipais contarão com 875 locais de votação e 4.179 seções eleitorais nas 139 cidades tocantinenses.