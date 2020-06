Foto: MANDEL NGAN / AFP Milton Glaser recebendo a Medalha Nacional de Artes das mãos do presidente Barack Obama, em 2010

(Do The New York Times/William Grimes)

Milton Glaser, um designer gráfico que mudou a cultura visual americana nas décadas de 1960 e 1970 com seus extrovertidos cartazes, revistas, capas de livros e de discos de cores vivas morreu nestaa sexta-feira, aos 91 anos, em Manhattan. entre seu trabalhos mais marcantes estão o pôster de Bob Dylan com cabelos psicodélicos , de 1967, e o logo "I ♥ NY ”. A causa da morte foi um derrame, de acordo com sua esposa, Shirley.Glaser levou humor, inteligência, narrativa e habilidade à arte comercial, numa época em que a publicidade era dominada pelas estruturas severas do modernismo, por um lado, e pelo realismo de revistas como o Saturday Evening Post, por outro.Em 1983, com Walter Bernard, Glaser formou a WBMG, uma empresa de design de publicações que reformulou dezenas de jornais e revistas nos EUA e no exterior, incluindo o "Washington Post" e O GLOBO.