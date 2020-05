MIRA Jornal

Governo do Tocantins Cartão postal de Palmas, a Praça dos Girassóis abriga o Palácio Araguaia

Palmas, caçula de todas as capitais do país, festeja seus 31 anos nesta quarta, 20 de maio.

A cidade

(Da Secom TO/ Seleucia Fontes)

Para prestar sua homenagem, o Governo do Tocantins, por meio da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), realizará uma ‘live’ com três representantes da música tocantinense: Braguinha Barroso, Nacha Moretto e Genésio Tocantins. O show será transmitido ao vivo, a partir das 18 horas, pelas redes sociais do Governo, Instagran e Youtube, além da rádio 96 FM Unitins, diretamente do auditório do Memorial Coluna Prestes.De acordo com o presidente da Adetuc e secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lyra, a apresentação respeitará todas as orientações médicas para resguardar a segurança dos artistas e equipe de apoio. “A intenção do governador Mauro Carlesse é, por meio destes artistas, homenagear todos aqueles que escolheram a nossa Capital para viver. Juntos, estamos construindo uma bela trajetória”, reitera.A apresentação contará com vídeo de abertura do governador Mauro Carlesse, mestre de cerimônias, o jornalista Marciley Dias, interpretação do Hino de Palmas e de sucessos dos artistas que prometem emocionar o público em suas residências.Até a divisão dos estados de Goiás e Tocantins - aprovada na Assembleia Constituinte de 1988 –, a área hoje ocupada pela Capital era dividida entre três fazendas e fazia parte do município de Porto Nacional. Mas em apenas um ano daria vida a uma cidade bela, inaugurada em 20 de maio de 1989 e que ao longo do tempo se tornaria conhecida por sua organização e inúmeros potenciais. A população palmense é formada por gente de todos os cantos do País, cerca de 299 mil habitantes, segundo estimatica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Palmas é caracterizada pelo planejamento. Possui traçado em forma de cruz, formada por duas largas avenidas, Theotônio Segurado e Juscelino Kubitscheck (JK) – homenageando o primeiro governante a defender a autonomia do antigo norte goiano, há dois séculos, e o criador de Brasília –, tendo a Praça dos Girassois ao centro.A Praça dos Girassois, cartão postal da cidade, é a maior praça da América Latina e reúne um complexo arquitetônico com as sedes dos três poderes públicos estaduais, o Palácio Araguaia (Executivo), a Assembleia Legislativa (Legislativo) e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Poder Judiciário), além de boa parte das Secretarias de Governo.Outros equipamentos estaduais que tão bem representam o Capital se encontram na praça. É o caso do Memorial Coluna Prestes, obra assinada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e que homenageia a passagem da Coluna Prestes pelo território tocantinense entre os anos de 1920 e 1930. Ao seu lado, o Monumento 18 do Forte lembra a revolta militar ocorrida no Rio de Janeiro, em 1922.Outro atrativo turístico e histórico da cidade, no momento fechado em função do controle de aglomerações para evitar a transmissão da Covid-19, é o Museu Histórico do Tocantins, o Palacinho, primeiro edifício construído em Palmas e primeira sede do Poder Executivo do Tocantins. Construída em madeira, a edificação passou por revitalização e foi entregue à população em novembro do ano passado.