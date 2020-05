Fotos: Osterno Parrião/Arquivo MIRA Jornal Moisés Costa, emocionado, falou dos seus sonhos para Miracema numa sessão solene da Câmara Municipal.

Não somente familiares e comunidade miracemense, mas todo o Tocantins, assim como grande parte dos brasileiros de outros estados, não compreende por que o crime que tirou a vida do então prefeito de Miracema do Tocantins, Moisés (da Sercon) Costa, dia 30 de agosto de 2018 ainda não foi elucidado.

Em seu último discurso, Moisés da Sercon falou dos seus sonhos e do seu amor por Miracema,

mas foi assassinado covardemente cinco dia depois..

Moisés da Sercon ganhava projeção nacional em Brasília pelos

feitos em Miracema do Tocantins

Participaram da reunião a viúva, subtenente da PM Camila Fernandes,

juntamente com os irmãos de Moisés, Fidel Costa e José Luiz Costa.

Pela SSP participaram a Delegada Geral, Raimunda Bezerra, juntamente com o Delegado

responsável pelo inquérito, Guido Camilo Ribeiro, e a titular da DRACCO , Cinthia Paula de Lima.

(Da Redação/MIRA Jornal)

Moisés Costa, conhecido por Moisés da Sercon, foi assassinado com requinte de crueldade numa estrada vicinal entre os municípios de Miranorte e Rio dos Bois, após, supostamente, ter sido seqüestrado quando saia da prefeitura de Miranorte, a 22 km da cidade que administrava desde 1º de janeiro de 2017.Para a família e pessoas ligadas ao prefeito eleito com mais de 84% dos votos na eleição de 2016, a motivação do crime é óbvia: Moisés interrompeu um ciclo alternativo na política do município; realizou obras prometidas há décadas em palanques; transformou dívidas de fornecimento e distribuição de água, em ampliação da rede, canalização de água e esgoto e pavimentação asfáltica, para todos os setores da cidade, iniciada pelo setor Santa Filomena; acionou judicialmente e conseguiu, sob empenho de maquinas e veículos, tributos municipais não recebidos; e combateu e renegociou dívidas trabalhista deixadas, através de ONGs (Organização Não Governamental), outrora integradas à administração municipal; entre outros fatores em investigação.Um fato bastante comentado, devido ao que se poderia chamar de coincidência, aconteceu durante as inaugurações das obras do setor Santa Filomena e das pontes (Biés e Galvões) do rio Providencia, ocorridas no 70º aniversário da cidade (25 de agosto de 2018), quando a já falecida matriarca da Família Bié, conhecida por Dona Adelcina, a quem Moisés chama carinhosamente de Mãezinha, em sua fala representado sua família e comunidades ribeirinhas ao rio Providência, alertou Moisés, pedindo que as pessoas orassem por Moisés e que ele tomasse muito cuidado. A octogenária teria comentado com familiares que temia por Moisés, “Ele é um homem muito bom, trabalhador e que fazia o que prometia fazer e isso mexe com muita gente”, disse na ocasião.Embora com residência própria em Miracema do Tocantins, onde Moisés da Sercon era proprietário de um escritório de contabilidade (Sercon), o assassinato teria ocorrido em Miranorte, onde o corpo foi encontrado dentro de sua caminhonete com perfuração de bala na cabeça, razão pela qual a investigação teria base investigativa na cidade da ocorrência e Palmas, sede estadual da policia científica.O irmão mais velho de Moisés, marqueteiro Fidel Costa, que sido o principal representante da viúva Camila Fernandes e demais familiares em busca da elucidação do crime, ainda em fevereiro último, disse ao mirajornal.com que o inquérito teria sido enviado para o Tribunal de Justiça, há cerca quatro meses (novembro de 2019), quando “passou por dois desembargadores, e agora está com o juiz de Miranorte”, observando que “a delegacia aguarda agora somente esse retorno do juiz”, informou.Fidel Costa tem acompanhando sistematicamente o andamento das investigações, diretamente na Delegacia Geral da Policia Civil, em Palmas, inclusive teria aventado a possibilidade da investigação pela Policia Federal, após o crime ter completado um ano sem elucidação, em agosto do ano passado.Fidel esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, vereador Edilson Tavares, quando foram ouvidos pela assessoria do então ministro Sérgio Moro, que prometeram uma agenda com o ex-juiz da Lavajato. “Mantemos contatos com a equipe do ministro e solicitamos o apoio do mesmo. Estamos com a garantia de uma audiência com o ministro assim que passasse a Pandemia“, comentou Fidel por uma rede social.Com a exoneração do ministro Moro, Fidel Costa, expressou seu lamento, criticou a demora do despacho do juiz, mas acredita que, com essa para provocada pela pandemia do coronavírus, possivelmente houve tempo para uma deliberação que deverá ocorrer antes de agosto, quando o crime completará dois anos sem elucidação.