Foto: Arquivo Pessoa Empresário Erlim de Andrade morreu em hospital de Goiânia l

Erlim de Andrade morreu em hospital particular de Goiânia, mas caso será contabilizado no Tocantins. Ele teria contraído Covid-19 no próprio hospital, após se internar para fazer cirurgia.

(Do G1TO)

A segunda morte de um paciente do Tocantins por coronavírus foi confirmada nesta segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). O empresário Erlim de Andrade, de 68 anos, estava internado em um hospital particular de Goiânia e morreu durante a madrugada.O governo do estado confirmou que o caso será registrado no município de origem do paciente, em Paraíso do Tocantins. Assim, o Tocantins passa a ter oficialmente o segundo caso de morte por Covid-19. A primeira morte foi da servidora de Palmas, Romana Sousa Chaves, de 47 anos.A secretaria informou em nota que o paciente contraiu a doença na própria unidade, onde estava internado para realização de procedimento cirúrgico. Ele permaneceu no mesmo hospital até a morte na madrugada desta segunda-feira.Conhecido como Caju, o empresário era morador de Paraíso do Tocantins. Ele teve o diagnóstico de coronavírus confirmado no dia 11 de abril, sendo o 25° caso positivo no estado. A informação é de que o corpo de Erlim de Andrade será sepultado em Itapuranga (GO).