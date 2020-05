Divulgação

Atualização de casos

(Da Ascom Palmas)

Completando 50 dias de atenção à Covid-19, o número de casos confirmados em Palmas chega a 78, neste sábado, 02. Mais 12 casos de Covid-19 foram confirmados. Entre os novos casos, a maioria (83,3%) é de adultos com idade igual ou acima dos 30 anos. São cinco casos de adultos entre 30 a 39 anos, quatro com idade entre 40 e 49 anos e um entre 50 e 59 anos. Apenas dois dos novos casos positivos para Covid-19 na Capital tem faixa etária entre 20 e 29 anos (16,6%). Nenhum novo caso em idoso, adolescente ou criança foi confirmado, nem óbito.Com a atualização do Boletim Epidemiológico emitido pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), chegam a 1.822 as notificações de síndrome gripal, que incluem os casos suspeitos de Covid-19, e 677 os casos descartados para a doença. Dentre os casos confirmados, 26 já se encontram recuperados. Dois óbitos já foram registrados.Os resultados deste sábado, 02, são resultado de análises feitas em laboratórios da rede privada e do Laboratório Municipal, que realizou desde o último dia 16 de abril, 82 análises. Não foram incluídos neste boletim os resultados da última rotina do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), que será divulgada amanhã.Esta última edição do boletim mostra um salto na última semana epidemiológica em confirmações de casos, comparados os dados de confirmações das semanas anteriores (ver gráfico). A constatação de transmissão comunitária do coronavírus é um dos fatores. No entanto, a mudança de comportamento da população, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Borini, também está se refletindo nos números recentes. "A adoção de medidas de isolamento atrasou a dispersão da doença mas, infelizmente, nos últimos 15 dias temos visto um afrouxamento das medidas de distanciamento social e relaxamento dos cuidados com a higiene. Vemos agora o reflexo disso com o crescimento de casos positivos", analisou Borini.Segundo o secretário, somente o envolvimento da população com a adesão às recomendações para prevenção da Covid-19, esse cenário pode ser melhorado, tornando mais lento o ritmo de transmissão da doença. "Temos trabalhado muito para que aqueles que venham a precisar de atendimento o recebam com dignidade. Nossos esforços, no entanto, precisam ser acompanhados pela população. O pedido para, quem puder, ficar em casa não é apenas um jargão novo, é de grande ajuda no enfrentamento dessa doença", encerrou o secretário neste sábado, 02.Nenhum dos 12 novos casos de Covid-19 apresenta quadro de saúde com necessidades de assistência hospitalar, permanecendo, desta forma, todos em isolamento domiciliar. Um deles tem histórico de viagem, seis tiveram contato com casos positivos de Covid-19 anteriormente registrados e cinco estão sob investigação de possível fonte de infecção.De acordo com a última atualização do boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os pacientes do sexo feminino ainda são maioria entre os casos confirmados. Até o momento, 49 (62,8%) dos 78 casos positivos são de pacientes do sexo feminino.O boletim epidemiológico também mostra que 66 (84,6%) dos 78 casos não possuem comorbidades, fato que predispõe menos cenários de complicações entre os infectados. Somente três dos casos já em acompanhamento estão internados em unidades hospitalares. Todos com quadro estável e em leito clínico, isto é, sem necessidade de intubação. Para ter acesso à íntegra do boletim, basta acessar aqui.A partir deste domingo, 03, a Semus alterará a rotina de divulgação de seu boletim de monitoramento da Covid-19 em Palmas pela manhã. A alteração acompanha mudança no turno de consolidação de resultados do Lacen.