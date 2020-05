MIRA Jornal

Foto: Reprodução/TV Anhanguera Lajeado confirma primeiro caso da Covid-19

Lajeado, que fica na região central do Tocantins, fechou três vias que dá acesso à cidade e montou barreiras sanitárias em dois locais para orientar as pessoas que entram e saem do município. As medidas foram tomadas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19. Trata-se de uma técnica de enfermagem, que é servidora pública do município e também trabalha em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Palmas, cidade vizinha.O prefeito Júnior Bandeira (PSB) relatou que a servidora está em casa, em isolamento, e que não apresenta sintomas graves."Pelas informações prestadas por ela mesma, a suspeita é de que ela tenha contagiado no ambiente de trabalho em Palmas. E como ela mora lá [Lajeado] e o esposo também é servidor da saúde, apresentados os primeiros sintomas, ela já foi recebida pela equipe médica do município, orientada a fazer todas as ações preventivas de isolamento dela e dos familiares", disse o gestor.O prefeito relatou também que os profissionais de saúde do município fizeram testes e todos deram negativo para a doença.Lajeado tem três mil habitantes e embora esteja próxima de cidades como Palmas, Mirecema e Miranorte, que já confirmaram casos da doença, até então não tinha registrado nenhum paciente."Nós temos cinco vias, fechamos três e vamos deixar duas abertas. Nessas duas que vão permanecer abertas, nós colocamos uma espécie de barreira sanitária para medidas educativas, preventivas, de identificação dessas pessoas que vão buscar nossa cidade e também estamos fazendo fiscalização com servidores da saúde e de outras secretarias. São pessoas que foram treinadas, capacitadas para isso, também estamos atuando com o Centro de Operações Emergenciais (COE)".Bandeira afirmou que a prefeitura está investindo em comunicação, rádio comunitária, panfletos, faixas, carro de som e rede social, com o objetivo de conscientizar a população para tomar as medidas preventivas, utilizar máscaras e o álcool em gel.Uma das grandes preocupações é com as pessoas que furam a quarentena em Lajeado e em municípios vizinhos e se refugiam na praia e em pontos do rio Tocantins para praticar a pesca.Algumas atividades essenciais na cidade seguem abertas e sendo monitoradas, conforme as informações.