Fotos: Léo Santana

(Da Redação/MIRA Jornal)

Obedecendo critérios de proteção contra a Covid-19, a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realizou três sessões ordinárias e consecutivas, quando foram discutidos requerimentos legislativos, todos aprovados por unanimidade.No final, foi celebrado a oração do Pai Nosso, em interseção ao restabelecimento do vereador Irmão Didan/PRB, acometido por um enfarte na semana passada e ainda encontra-se internado no HGP (Hospital Geral de Palmas) inspirando cuidados.CESTAS BÁSICASAssinado pelos seis vereadores que compõem a bancada de oposição ao prefeito Saulo Milhomem/PP, o Requerimento nº 077, solicita ao gestor municipal , que viabilize, em regime de urgência, um projeto de lei, devidamente autorizado pela Câmara, para distribuição de 3 mil Cestas Básicas para famílias carentes do município.Os edis justificam o requerimento, sustentando que “O alimento deve ser considerado direito da cada cidadão e esse direito básico deve ser garantido pelo Estado e pelo Município”. O documento ainda observa que “Tal solicitação se faz necessário, pois muitas famílias miracemenses estão passando por necessidades, sem condições de realizarem uma alimentação digna”.Na oportunidade o secretário da Mesa Diretora, vereador Natan Fontes/MDB, pediu ao líder do prefeito na Câmara, Pedro da Farmácia/PRB, que interviesse junto ao gestor para atender e agilizar a doação, e ainda questionou os critérios utilizados para a distribuição de cestas básicas para idosos endereçadas pelo Governo do Estado, relatando que “Fui procurados por idoso que não receberam o benefício”.Pedro da Farmácia, demonstrando surpresa, disse que ia procurar a primeira –dama do município para saber a forma de distribuição. O líder do prefeito criticou pessoas que postam fotos entregando cesta básica. “Jamais vão me ver tirando fotos quando estiver entregando cesta básica para a comunidade carente”, comentou, ressaltando que acha constrangedora essa atitude.Na oportunidade Natan concordou com o colega e assegurou que também reprova tal atitude, observando que esta ação promove descontentamento naqueles que também necessitam e não são contemplados.CONSELHO TUTELARTambém o Requerimento nª 078/2020 que tutela um reajuste salarial de 100% para os Conselheiros Tutelares do município, foi assinado pelos seis parlamentares de oposição.A propositura requer que o Executivo Municipal viabilize um projeto de lei concedendo reajuste de 100% sobre o salário atual nos vencimentos mensais da classe, com a justificativa de que os Conselheiros “atendem as mais diversas ocorrências no âmbito familiar, desde a violência física e psicológica contra crianças, até o socorro em casos de evasão escolar, brigas e fuga de casa”.O Conselho Tutelar de Miracema do Tocantins, que é composto por cinco membros, exerce importante função fiscalizador da política de proteção integral à família, ressalta o documento.O presidente da Câmara Edilson Tavares/MDB, destaca que “o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”.e que o requerimento tem a finalidade de valorizar o papel destes profissionais que exercem importante função.O líder do prefeito, Pedro da Farmácia disse na oportunidade que a gestão ia fazer um estudo financeiro para ver a possibilidade de conceder aumento.AGÊNCIAS BANCÁRIASO vereador Pedro da Farmácia/PRB, requereu ao Executivo Municipal , que viabilize a elaboração de um projeto de lei que disponha sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município, a disponibilizarem anticéptico, como álcool gel, para clientes das agências e demais estabelecimentos que tenha caixa eletrônico, enquanto durar a pandemia da Covid-19.O líder do prefeito na Casa, justifica o Requerimento nº 079/2020 ressaltando que “um ambiente com grande fluxo de clientes e uso compartilhado de terminais de auto atendimento e máquinas de senhas nos caixas, expõe as pessoas a risco sanitário elevado, exigindo medidas mínimas de proteção à saúde das pessoas”.Pedro também parabenizou o empresário Marco Aurélio, do posto G Express, que anunciou o Dia D da Solidariedade, quando irá repassar os lucros da empresa nesta quinta-feira, 23, para aquisição de cestas básicas para a população carente.Por fim, Pesdro falou sobre a iluminação da Praça Adriano Milhomem, que vem agradando a comunidade.GRANDE EXPEDIENTENúbio Gomes elogiou o Governo Federal, pela ação de ajuda aos brasileiros que passam por necessidades durante as medidas de proteção contra o coronavírus. O parlamentar ainda parabenizou o Governo Estadual pelas cestas básicas encaminhadas a população carente, através da rede estadual de ensino, e cobrou atitude semelhante do Governo Municipal para ajudar famílias carentes através da rede municipal de ensino.O vereador ainda parabenizou o amigo Venâncio, pelas ações que desenvolve na cidade, parabenizou a administração pelo atendimento com maquinas na Ilha da Ema, mas criticou a gestão municipal que, mesmo considerando as chuvas, tem deixado a desejar nos serviços de tapa-buracos.Fato contestado pelo vereador Adilson do Correntinho/PP, que o serviço tapa-buracos não teve continuidade devido as fortes chuvas, quando o serviço feito era em seguida desfeito pela água. Disse que esteve com o prefeito, quando presenciou o secretário Júnior conversar com o prefeito sobre o serviço.A vereadora Maria Bala/PTB, que enfatizou sua pré-candidatura a prefeita municipal, também questionou a forma que foram distribuídas as cestas básicas que o governo mandou, atravé3s do Setas (Secretaria do Trabalho e Assistência Social), para os idosos.A vereadora parabenizou o proprietário do Posto G Express pelo direcionamento de lucros do Dia D da Solidariedade para beneficiar os carentes do municípios, elogiou a reposição e reparos da iluminação da Praça Adriano Milhomem e a reposição dos postes de iluminação pública das ruas que solicitou.Por fim, criticou a situação do recolhimento do lixo e entulhos na cidade, que considera precário, quando Pedro lembrou do decreto municipal, sobre a normatização dos serviços.Já o presidente Edilson Tavares, disse que teria procurado a secretária da Educação do município para falar sobre a ação que está sendo feita em Miranorte com entrega de kits para alunos do ensino fundamental, “para que também fosse realizada em Miracema”.O médico/vereador Dr. Ricardo Rocha/MDB fez explanação sobre os efeitos que o coronavirus provocam no ser humano. Alertou que a doença (Covid-19) está sendo divulgada pela mídia, como causadora de distúrbios respiratórios e agora hematológicos. A doença tem sido responsável pela síndrome respiratória aguda grave e distúrbios no metabolismo da hemoglobina.Já finalizando os trabalhos, o vereador Pedro agradeceu a Deus pela recuperação do colega Irmão Didan, elogiou a equipe médica do HGP (Hospital Geral de Palmas).O presidente Edilson Tavares ratificou as palavras do colega e lembrou de quando recebeu a noticia do acontecido com Irmão Didan, deixou a quarentena que fazia com a familia e foi para Palmas ver o colega e acompanhar o quadro representando os paramentares do município, e ainda colocando a Câmara a disposição de seu membro.