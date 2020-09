Foto: Divulgação Ana Maria Bittencourt,

Repercutiu em todo o estado do Tocantins, a triste notícia do falecimento de Ana Maria Bittencourt.

Faleceu na tarde deste sábado, 26, no Hospital Oswaldo Cruz, em Palmas/TO, a ex-superintendente da Caixa Econômica Federal e do Sebrae Tocantins, Ana Maria Bittencourt Viana, aos 73 anos.

Atuando como empresária, Ana Maria foi a idealizadora da Revista Mulheres.

Em nota assinada pelos dirigentes Rogério Ramos, Moisés Gomes, Eliana Castro e Jarbas Meurer, o Sebrae TO lamenta profundamente a morte de sua ex-superintendente.

NOTA DE PESARÉ com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento da Ana Maria Bittencourt Viana de 73 anos.Como uma mulher sempre a frente do seu tempo, Ana Maria ocupou cargos importantes como superintendente da Caixa Econômica Federal e do Sebrae Tocantins, além de ter criado a Revista Mulheres. Ela deixa um legado de empreendedorismo, empoderamento e protagonismo feminino para o Tocantins e para as mulheres tocantinenses.Os dirigentes do Sebrae Tocantins expressam solidariedade e rogam a Deus para que derrame a sua paz e consolo à família enlutada. Ana Maria deixa 4 filhos, 2 netos e 2 netas.Rogério Ramos, Moisés GomesEliana Castro e Jarbas MeurerDirigentes do Sebrae- TO