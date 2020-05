MIRA Jornal

Foto: Ises Oliveira/AL/Divulgação Ricardo Ayres é presidente da comissão de Constituição e Justiça

(Do G1TO)

O deputado estadual Ricardo Ayres (PSB) recebeu diagnóstico positivo para coronavírus neste domingo (24). O parlamentar informou que começou a apresentar sintomas leves há alguns dias e que por isso está isolado em uma chácara na zona rural de Porto Nacional."Na semana passada eu tive um leve mal estar e achei por bem, apenas por desencargo de consciência, fazer um teste na sexta-feira. Eu estou bem, não tem basicamente nenhum sintoma, apenas um pequeno desconforto, um mal estar. Vou manter o isolamento social por um período de 14 dias", explicou ele. O deputado pediu que os moradores mantenham o isolamento social.Ele disse ainda que vai manter as atividades parlamentares através de home office e que pretende participar inclusive da sessão prevista para terça-feira (26) para discutir a pandemia. A Assembleia Legislativa já realiza sessões remotas há várias semanas.Na última semana, o prédio da AL passou por uma desinfecção, com foco nas áreas de maior movimentação. Alguns gabinetes não puderam ser desinfectados porque estavam trancados.O teste do deputado foi processado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que faz os exames pelo método considerado mais preciso. O parlamentar é o atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.A direção da AL informou que as visitas às dependências do prédio estão suspensas. Disse ainda que foi instituído um sistema de deliberação remoto para a participação dos parlamentares pela internet e no prédio estão trabalhando apenas os servidores essenciais. A última vez que Ricardo Ayres participou de uma sessão plenária, segundo a AL, foi no fia 12 de maio.