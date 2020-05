MIRA Jornal

Fotos: Léo Santana

Ainda foi requerido com urgência, reparos na iluminação pública do município

Mesmo com quorum reduzido, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares/MDB deu inicio a sessão ordinária regimental, referente a maio de 2020, quando foram apresentados três requerimentos do Legislativo. Uma Medida Provisória do Executivo, que “abre crédito extraordinário no orçamento do exercício corrente para ações ao combate ao Covid-19”, não entrou em pauta devido à ausência dos vereadores da base do prefeito Saulo Milhomem/PP.Na sessão estavam presentes os vereadores: Edilson Tavares/MDB (Presidente); Nasci da Ótica/PSL (Vice-presidente ‘interino’); Natan Fontes/MDB (1º Secretário); Maria Bala/PTB; Núbio Gomes/MDB; Dr. Ricardo Rocha/MDB; e Branquinho do Araras/PP. Este último pediu para ausentar-se da sessão após as leituras do expediente.Dr. Ricardo justificou as ausências de Pedro da Farmácia/PRB e Irmão Didan/PRB, enquanto Maria Bala justificou a ausência de Cirilo Douglas.Com sete dos onze vereadores, Edilson Tavares procedeu a leitura do expediente existente – dois Requerimentos e uma Moção de Pesar - deixando fora da pauta do dia a Medida Provisória nº 001, de 13 de maio de 2020, que determina abertura de crédito extraordinário no montante de R$ 601.000,00 no orçamento do exercício corrente para ações ao combate ao Covid-19. Não foi dito, mas ficou subentendido o motivo da ausência da bancada do prefeito naquela sessão.MATÉRIAS DO EXPEDIENTE– autora de dois requerimentos: Nº 096 de 15 de maio de 2020 onde a vereadora requer do Executivo Municipal que viabilize junto à secretaria municipal competente, em regime de urgência, o reparo da iluminação pública do município; e Nº 097 de 15 de maio de 2020, onde requer ainda em regime d urgência, junto à secretaria competente, a implantação de Barreiras Sanitárias de aconselhamento e triagem no município como forma de prevenção ao Covid-19.– O vereador apresentou uma Moção de Pesar Nº 008 de 15 de maio de 2020, onde manifesta sua solidariedade e encaminha Moção de Pesar à família, pelo falecimento de Salvador Rocha de Passos, ocorrido no último dia 15.- Após leituras do expediente, justificando que “Por motivo de força maior”, o vereador Branquinho do Araras – único vereador da bancada do prefeito, presente na sessão - pediu para se ausentar, se retirando do Plenário Sebastião Borba.PRONUNCIAMENTOSO 1º Secretário da Mesa Diretora, vereador, parabenizou o colega Núbio Gomes pela Moção de Pesar e lamentou a perda de Salvador Passos, que deixa grande lacuna na política tocantinense desde a criação do Estado. Fontes também parabenizou a colega Maria Bala, inclusive pedindo subscrição, nas matérias que tratam sobre revisão na iluminação pública do município e na implantação de barreiras sanitárias como prevenção ao Covid-19.O vereador disse que esteve na Serra da Lopa, na fazenda de ‘Seu Arno’, quando ouviu do produtor rural, criticas ao gestor municipal, ressaltando que “Ele (Seu Arno) próprio recupera as estradas daquela região”, informou. O parlamentar afirmou que o fazendeiro “não quer saber do Executivo”, que a gestão teria prometido, mas não cumpriu o serviço prometido na região e acrescentou que “se ele não tivesse feito teria perdido sua produção”. Natan ainda disse que o interlocutor teria lembrado “Moisés deixava máquinas por lá trabalhando até por 40 dias” e pregou: “O homem do campo não pede muito. O homem do campo só pede estrada”, explicando que “Ele quer locomoção para escoar sua produção e se interligar com a cidade”.Sobre a Medida Provisória (MP) do Executivo, fora da pauta da sessão, discorreu sobre os recursos que os 139 municípios do Tocantins vão receber para combate ao coronavírus, estimando que deverão ser destinados a Miracema do Tocantins, cerca de R$ 3 milhões e alertou “que o gestor possa aplicar bem esse recurso na prevenção do Covid 19”. Disse que a MP quer abrir crédito de R$ 601 mil e não diz onde e como será aplicado, evocando que se os vereadores da gestão estivessem na sessão, a MP poderia ser discutida. “Muita coisa precisa ser explicada e vamos cobrar isso”, sentenciou.O vereadorparabenizou a vereadora Maria Bala por requerer reparos na iluminação pública e pela preocupação no combate ao coronavírus, e invocou “Que nosso gestor possa ter mais um pouco de transparência em sua administração”.Núbio Gomes, autor da Moçaõ de Pesar que manifesta sua solidariedade, encaminhada à família do ex-tenente PM aposentado e exímio articulador político, Salvador Rocha de Passos, conhecido por Salvador Passos, ocorrido dia 15 de maio, em Palmas, onde estava em tratamento de saúde.O parlamentar lembrou que Salvador Passos, que deixa esposa, filhos e netos residia em Miracema do Tocantins, “Peessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação a família e à comunidade”, acrescentando que “sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família”.Salvador Passos era bastante conhecido também em outras cidade tocantinenses como, Dianópolis, Almas e Palmas.Gomes concluiu com mensagem “Aos seus familiares, principalmente sua esposa e filhos, nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara Municipal não poderia deixar de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus, sobre todas as coisas para que o senhor Salvador Rocha de Passos descanse em paz”.Um dos filhos – o ex-Procurador do Município de Miracema do Tocantins, advogado Flavio Suarte Passos – manifestou seus agradecimentos através das redes sociais, à Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, amigos e comunidades em geral das cidades que seu pai deixou uma marca de trabalho, honradez e amor ao próximo.A vereadoraque em todas as sessões assegura sua pré-candidatura a prefeita municipal, defendeu e justificou seu requerimento de reparo urgente da Iluminação Pública do município, citando que “várias ruas e avenidas do município estão às escuras, causando insegurança e preocupação na comunidade”.Num segundo requerimento a vereadora, que cumpre seu sexto mandato, quer a implantação de Barreiras Sanitárias de aconselhamento e triagem no município, como forma de prevenção ao Covi-19.Bala defende que assim as pessoas podem ser abordadas nas entradas da cidade, informando a origem e o destino e ainda terão sua pressão arterial aferida. No caso de temperatura febril, se enquadrando no sintoma Covid-19, serão orientadas a voltarem para seu local de origem e caso não sejam moradores do município, serão orientados a procurar uma USB (Unidade Básica de Saúde) para atendimento como forma de prevenção ao Covid-19.Maria Bala concluiu, ressaltando que conhece o empenho dos profissionais de saúde e que lamenta que “a gestão nada vem fazendo para combater a Covid-19” e que a lavagem de ruas, no seu entendimento, é desnecessária porque o município não tem contaminação em massa”, razão pela qual defende as barreiras sanitárias.A parlamentar ressalta que as Barreiras Sanitárias devem ser compostas por Técnicos de Enfermagem, Agentes Comunitários e de Endemias e Policia Militar.ENCERRAMENTOCom o pedido de retirada do Plenário, feita pelo vereador Branquinho do Araras, já que tinha sido proclamada as ausências de quatro parlamentares, o presidente Edilson Tavares não pôde colocar as proposituras em discussão e votação, ficando as mesmas para a próxima sessão, dia 25 de maio.