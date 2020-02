Foto: Divulgação Dircineu Bolina foi eleito prefeito de Pugmil

Dircineu Bolina (PSDB)vai comandar a prefeitura até o fim de 2020, durante o mandato tampão.

O prefeito de Pugmil, Dircineu Bolina (PSDB), que venceu a Eleição Suplementar neste domingo (2), tem alguns desafios até o dia 31 de dezembro, período do mandato tampão. Segundo ele, uma das prioridades é investir na saúde dos moradores. O político teve 53,96% dos votos válidos contra 41,81% de Nazaré Amâncio e 4,23% de Valmor."A prioridade é saúde 24 horas. O meu povo está sofrendo muito sem saúde", disse. O político também citou pastas que precisam de mais atenção do poder público. "Assistência social está abandonada, meus idosos estão abandonados. É minha prioridade", disse o prefeito momentos após saber o resultado da eleição. (Veja o vídeo acima)Logo após a apuração dos votos, Bolina comemorou com eleitores. O político deve ser diplomado até o dia 14 de fevereiro. Ele fica à frente da cidade até o fim do ano e pode se candidatar à reeleição em outubro, quando serão realização as eleições municipais em todo o país. O novo vice-prefeito é Ângelo Mário Pereira da Silva, da Coligação Muda Pugmil (MDB e PSDB).O prefeito eleito já esteve no comando da cidade anteriormente, quando a ex-prefeita Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes e o vice-prefeito Elton Barros Coelho foram cassados por abuso de poder econômico. Dircineu Bolina era presidente da Câmara de Pugmil. Ele assumiu interinamente, mas foi afastado da prefeitura quando Nazaré Amâncio foi eleito chefe do legislativo.A cidade tem 1.751 eleitores aptos e a chapa de Bolina e Ângelo Mário recebeu 804 votos. A apuração da Eleição Suplementar levou menos de meia hora e a abstenção foi de 13,48%. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a votação foi tranquila e não houve registro de ocorrências.Ainda segundo o TRE, a organização do pleito custou R$ 52 mil. A cidade teve dois locais de votação. As seções 85, 101, 127 e 142 foram reunidas no Colégio Estadual Darcy Ribeiro. Já as seções 150, 152 e 153 ficarão na Escola Municipal José Batista Maciel Bastos.A eleição suplementar foi marcada após o julgamento, em novembro do ano passado, após o Supremo Tribunal Federal (STF) manter a decisão do TRE-TO para cassar os mandatos da prefeita Maria de Jesus Ribeiro da Silva Mendes e do vice-prefeito Elton Barros Coelho.Eles tiveram os diplomas cassados ainda em 2018, após serem condenados por captação e gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico na campanha de 2016.