Divulgação Ex- ministro Sérgio Moro

(Do UOL/Carla Araújo)

A Comissão de Ética analisou ainda o pedido para Moro ser professor. O que foi autorizado pelo colegiado.As duas decisões foram unanimes, ou seja, tiveram o cinco votos dos atuais membros da Comissão deÉtica.A única decisão que teve votos contrários foi a consulta feita pelo ex-ministro para ser articulista de jornal erevistas. No caso, três conselheiros foram a favor de permitir que o ex-juiz escreva em veículos decomunicação. Outros dois, que eram contra a publicação de textos do ex-ministro, foram vencidos.Esse foi o primeiro caso do ex-ministro julgado na Comissão de Ética, mas já outros protocolados quedevem ser analisados em breve.