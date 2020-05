MIRA Jornal

Foto: Divulgação

(Da Agencia RadioMais)

Hoje, (18/05) o Governo Federal começa a pagar a segunda parcela do Auxílio Emergencial. Para quem integra o Programa Bolsa Família o calendário de pagamento segue as datas habituais do benefício. Recebe primeiro quem tem Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.Amanhã (19) recebe quem tem Número de Inscrição Social (NIS) final 2, e assim sucessivamente. As demais pessoas seguem um calendário baseado no mês de nascimento. A partir de quarta-feira (20) começa a ser feito o crédito nas Contas Sociais Digitais da Caixa para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Na quinta-feira, o pagamento será feito para quem nasceu em março e abril, e assim por diante.Além dos benefíciários da segunda parcela, 8,3 milhões pessoas ainda devem receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial. O pagamento deve acontecer entre os dias 19 e 29 de maio.Para evitar aglomerações nas agências dos bancos e nas lotéricas, o dinheiro disponibilizado nas Contas Sociais Digitais estará disponível, inicialmente apenas para o pagamento de contas, de boletos e para compras por meio de cartão de débito virtual. O saque da segunda parcela é permitido a partir de 30 de maio para os nascidos em janeiro, e assim em diante.