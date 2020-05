MIRA Jornal

Foto: Divulgação

Conforme boletim epidemiológico Municipal desta sexta-feira, 15, Miracema registra o 2º caso de coronavírus. Hoje foram registradas 06 novas notificações, 05 por síndromes gripais, que ficarão em monitoramento e 01 paciente de 39 anos, do sexo masculino que realizou exame de sangue na rede privada e testou positivo para covid-19.

(Da Ascom Prefeitura)

A situação do paciente é estável e encontra-se em isolamento domiciliar. Uma equipe da Secretária Municipal de Saúde fará o monitoramento do caso e de quem teve contato com ele, diariamente, por um período de 14 dias.No item Casos Suspeitos, estão presentes as pessoas que apresentam algum sintoma, seja por síndrome gripal ou covid-19. Nem todos podem ser submetidos aos testes rápidos, pois, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns critérios que precisam ser seguidos.Dessa forma, quem não for submetido ao teste rápido deve permanecer em isolamento até que os sintomas desapareçam (14 dias), quando isso acontecer, eles deixarão de constar em nossa estatística. Por este motivo, eventualmente, será possível verificar a diminuição deste número no boletim.A gestão reforça a todos a determinação do decreto municipal nº 134/2020 que torna o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e privados, por tempo indeterminado, a medida começou a valer na última sexta-feira, dia 8 de maio.