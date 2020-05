MIRA Jornal

Fotos: Léo Santana Mesa Diretora da Câmara de Miracema

Medida Provisória aguarda explicação do Executivo para entrar em pauta

(Da Redação/MIRA)

O presidente Edilson Tavares/MDB abriu a sessão, após leitura do texto bíblico, feita pelo vice-presidente Adilson do Correntinho/PSD, convocando o 1º secretário para leitura do expediente. Na oportunidade foi apresentado um oficio de Prestação de Contas 2019/2020, assinado pelo presidente da ACIAM (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Miracema), Pedro Quixabeira.O vereador Nasci da Ótica/PSL, em questão de ordem, pediu a dispensa de leitura da Ata da sessão anterior, conforme acontece normalmente, justificando que cópia da mesma já constava nos gabinetes dos vereadores. Tavares colocou em votação e, como de costume, foi aprovada, embora com voto contrário do vereador Cirilo Douglas/PRB.O vereador Núbio Gomes/MDB justificou a ausência do colega Dr. Ricardo Rocha/MDB, informando que estaria sob plantão médico, atendendo a comunidade.A última sessão deste mês de maio realizada nesta segunda-feira, 25, deliberou uma dúzia de proposituras, sendo três delas foram apresentadas na sessão do dia 18, quando não houve quorum para votação. As demais foram lidas e aprovadas nesta sessão.REQUERIMENTOS– O presidente da Câmara Municipal requereu ao Executivo que viabilize junto à secretaria competente, em regime de urgência, o reparo da iluminação pública da Rua Jacy Cavalcante, entre a Avenida Zeca Pereira e a Avenida C. Tavares justifica assegurando que a escuridão vem trazendo transtornos aos transeuntes e ainda tratar-se de uma reivindicação para melhor segurança dos moradores; o vereador requer ainda a pavimentação asfaltica para o local, atendendo moradores do setor.– O vereador é autor do requerimento que solicita ajuda ao Executivo de R$ 5 mil para custear despesas de tratamento de saúde da munícipe Francisca Pereira dos Santos. O edil justifica tratar-se de uma paciente de câncer em tratamento no Hospital Araújo Jorge/GO que precisa de acompanhante para auxilio no dia-a-dia e não tem benefícios, tampouco recursos para arcar com as despesas.– O vereador ruralista é autor de seis requerimentos que solicita do Executivo, através da secretaria competente, os seguintes benefícios:Equipamentos necessários para dar inicio ao funcionamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) PA Irmã Adelaide;Envio de maquinário (patrola, caçamba e pá carregadeira), para dar manutenção das estradas da Vacaria e região;Ainda para manutenção das estradas do PA Irmã Adelaide;Também para manutenção no lixão do PA Irmã Adelaide;Manutenção da iluminação pública dos PA’s Irmã Adelaide, Nova Esperança e Vitória;Que seja aberta uma unidade do CRAS no PA Irmã Adelaide.Três proposituras foram apresentadas e lidas na sessão anterior (18 de maio), mas não foram votadas por falta de quorum:– autora de dois requerimentos: Nº 096 de 15 de maio de 2020 onde a vereadora requer do Executivo Municipal que viabilize junto à secretaria municipal competente, em regime de urgência, o reparo da iluminação pública do município;e Nº 097 de 15 de maio de 2020, onde requer ainda em regime de urgência, junto à secretaria competente, a implantação de Barreiras Sanitárias de aconselhamento e triagem no município como forma de prevenção ao Covid-19.– O vereador apresentou uma Moção de Pesar Nº 008 de 15 de maio de 2020, onde manifesta sua solidariedade e encaminha Moção de Pesar à família, pelo falecimento de Salvador Rocha de Passos, ocorrido no último dia 15.Todas as proposituras foram aprovadas por unanimidade.PRONUNCIAMENTOSO líder do prefeito Saulo Milhomem/PP na Câmara Municipal, vereador Pedro da Farmácia/PRB, rebateu uma postagem feita por um vereador nas redes sociais, afirmando que vereadores da bancada da situação teriam boicotado a sessão passada para não deliberar a MP do Executivo. Pedro lembrou que teria informado ao presidente da Casa que tinha compromisso inadiável por isso não estaria presente naquela sessão. O líder ainda abominou a falta de compostura do autor da postagem, classificando-a como ‘politicagem’. “Eu jamais imaginaria passar por essa situação”, disse.Pedro ainda lembrou que a ausência naquela sessão do colega Irmão Didan/PRB, enfartado recentemente foi pórque faz tratamento de saúde.Maria Bala repetiu a defesa que fez na sessão anterior de suas proposituras, ressaltando a necessidade de Barreiras Sanitárias nas entradas e saídas da cidade, principalmente devido ao aumento de casos confirmados de Covid-19. Bala ainda falou sobre seu requerimento para utilização de salas sobressalentes da Policlínica como leitos para pacientes da doença, e pediu ao líder do prefeito para intervir com o gestor no atendimento dessas proposituras.A vereadora agradeceu ao colega Pedro da farmácia por, sempre que possível, tem colaborado com os pares na interação de matérias com o prefeito, Maria Bala criticou a colheita de lixo da cidade, os lixos esquecidos e a falta de pessoas para trabalhar na limpeza, “É uma vergonha! Por que não contrata mais gente para a limpeza?”, questionou.Por fim, pediu respeito e compreensão em relação as suas idéias, ao que defende.O líder do prefeito Pedro da Farmácia, parabenizou a colega Maria bala pela defesa de seus propósitos e lembrou que a prefeitura vem realizando mutirões de limpeza em setores da cidade e conclamou a comunidade que cuide e colabore também com a limpeza pública.Sobre a iluminação publica, disse que está sendo feita recolocações de lâmpadas e Relé Fotoelétrico, mas um tipo lâmpada vapor de sódio ovóide de 70W (VSO-70), conhecida por ‘Lâmpada 70’ não está existindo para compra no momento.O vereador Núbio Gomes/MDB disse que “hoje vejo a torneira do município trancada”, que vê muita coisa que é preciso ser feita no município trancada, e que vê muita coisa que não poderia ter acontecido, fazendo referencia as ações do Executivo.Núbio também questionou a falta de lâmpada e convocou os pares para chamar a empresa e pressionar o fornecimento de lâmpadas, e citou as localidades que constatou estar às escuras.“Quando é que o prefeito vai pagar as ajudas de custo aprovadas pela Câmara?”, indagou, fazendo referencia aos requerimentos aprovados por unanimidade pela Casa e que ainda não foi oficializado pela gestão. O vereador citou alguns casos que esperam o aval do gestor, inclusive um de sua autoria que aguarda por sete meses, e questionou: “A prefeitura recebe cerca de R$ 4 milhões por mês, por que não pode ajudar com R$ 5 mil a um paciente que precisa de tratamento de saúde?”.Finalmente o vereador volta a cobrar do Executivo, que seja sancionada a proposição de sua autoria, denominando a Feira Coberta da Cidade Alta de ‘Henos Belmiro Souto’.Adilson do Correntinho/PSD, vice-presidente da Câmara, disse que estranhou a fala do colega Núbio Gomes, numa oportunidade que citou o bairro do Correntinho, e parabenizou o departamento de limpeza publica do município, pelo trabalho desenvolvido na última sexta-feira (23) no Correntinho e também na região da Ilha da Ema, solicitado por ele e pelo colega Irmão Didan.Adilson vislumbrou que talvez, na próxima legislatura, os vereadores possam aprovar alguma proposta de iluminação pública, quando vai se poder cobrar pelo serviço, como acontece em muitos lugares.Em muitos municípios existe a cobrança de uma taxa de iluminação pública, para que a administração possa terceirizar o serviço. Em Miracema do Tocantins, esta possibilidade foi por diversas vezes abolida pela Câmara.O vereador finaliza justificando a suposta receita de R$ 4 milhões, lembrando que as ONGs tiram quase a metade através da justiça.Já Natan Fontes/MDB ironizou parte da fala do vice-presidente Adilson, quando este fez referencia as ONGs. O secretário da Mesa disse que as ONGs (Fundação Evangélica Restaurar e ISIS - Instituto Sócio Educacional Solidariedade), foram contratadas na gestão da ex-prefeita Magda Borba e que a atual gestão contratou o irmão dela (Júnior Borba) na época secretário de finanças, como assessor especial do prefeito Saulo Milhomem.Ainda sob licença médica, devido um enfarte que sofreu em abril, o vereador Irmão Didan, mesmo assim, quando pode, participa das sessões.O ruralista teve aprovado seis requerimentos de sua autoria, os quais defendeu em seu pronunciamento. Três deles mereceram destaques do autor: Equipamentos para iniciar o funcionamento da UBS PA Irmã Adelaide; a criação de unidade do CRAS; e maquinário (patrola, caçamba e pá carregadeira), para dar manutenção das estradas, tratamento do lixo e iluminação pública nos PA’s da zona rural.Didan comentou o momento que está passando, pós enfarte, mesmo tendo sido orientado para o repouso absoluto, mas que não tem parado tem trabalhado direto, devidamente cuidadoso com a Covid-19, mas procurando sempre atender sua comunidade.Didan terminou sua fala, esclarecendo que defende sua cadeira e “não almejo cadeira de ninguém”, disse mostrando suas proposituras aprovadas, ressaltando que “por isso faço meu trabalho em favor de minha comunidade”.Após as falas exclusivas, os vereadores debateram alguns temas, como o avanço do coronavírus no município, solicitaram ao líder do prefeito que intervenha com o prefeito pela deliberação das ajudas de custo, inclusive contado algumas histórias de munícipes que precisam de ajuda de custo para sobreviverem, e parabenizaram o fotógrafo da Câmara, Léo Santana, pelo trabalho solidário que faz, produzindo vídeos de pessoas que precisam de ajuda.o vereador Natan Fontes/MDB anunciou que na próxima sessão (8 de junho) estará entrando com uma propositura solicitando ao Executivo Municipal uma ajuda de custo para os profissionais de saúde do município, justificado pelo árduo e fundamental trabalho.O vereador Núbio Gomes também anunciou para a próxima sessão, uma Moção de Aplausos, para o diretor administrativo Léo, do HGP (Hospital Geral de Palmas) justificado pela excelente atendimento aos miracemenses que necessitam dos préstimos daquele hospital.O presidente da Casa, Edilson Tavares, teceu comentários sobre os cuidados que o momento exige com prcauções orientadas por especialistas em saúde. Lembrou que a Câmara vem seguindo todo o prrotocolo que protege servidores e vereadores e que acredita que ficar em cas é a melhor forma de evitar a Covid-19.Tavares disse ao mirajornal.com que devido a uma administração transparente e coinciente que exerce no Legislativo Municipal, a Casa vem cumprindo seus compromissos fiscais e finaceiros.Sobre a MP (Medida Provisória do Executivo, que abre crédito extraordinário no orçamento do exercício corrente para ações ao combate ao Covid-19, no valor de R$ 601 mil)o presidente disse que aguarda resposta do Executivo para coloca-la em pauta, o que provavelmente acontecerá na sessão do próximo dia 8 de março.