Foto: Eduardo Azevedo --

O Presidente do Progressistas no Tocantins, Lázaro Botelho, e a deputada estadual Valderez Castelo Branco, prestigiaram nesta quinta-feira, 16, a inauguração da sede do Diretório Municipal do Progressistas de Miracema, presidido pelo Sr. Máximo Levi Leite Gomes.

(Da Ascom)

Localizado na Av. Tocantins ao lado do Ginásio de Esportes, Irmã Beatriz, a inauguração do diretório em prédio próprio, facilitará a difusão da sigla, os trâmites no processo eleitoral e contribuirá no fomento de ideias e campanhas em prol do desenvolvimento do município.Para Valderez, Miracema precisa retomar seu lugar de destaque. “Como primeira capital, Miracema deixou marcas indeléveis na história do Tocantins. Nosso objetivo é trabalhar para trazer cada vez mais benefícios a sua população reconhecendo sua importância para o Estado”, declarou.Máximo Levi agradeceu a presença de todos, além do esforço de cada companheiro dentro do partido. “Vamos com coragem apresentar nossos projetos. Estamos organizamos e preparados para disputar as eleições de 2020”, disse.O prefeito Saulo Milhomem também prestigiou o evento e reforçou a importância do momento, independente de sigla partidária. “É um momento de discussão, de unir lideranças para enxergar o melhor para a nossa cidade. O Progressistas está muito bem representado neste diretório”, declarou.Lázaro Botelho, por sua vez, parabenizou o Sr. Levi pela inauguração em nome de todos os membros do partido no município. “Estamos à disposição para ajudar cada companheiro que queira apresentar seu nome este ano. Queremos que os progressistas de todos municípios sigam o exemplo de Miracema e tenham um local identificado, onde filiados e futuros membros possam dialogar e exercer a boa política, que contribui com o desenvolvimento do Tocantins e do Brasil”, concluiu.PresençasEstiveram presentes também o Presidente municipal do PCdoB, Marcelo; o presidente municipal do PHS, Natan do Fórum; o presidente municipal do PSD, Osmar Barbosa; o presidente municipal do DEM, Junior Noleto; presidente municipal do PRB, Aluísio da G & A; o presidente municipal do PSB, Thales Rogério; o presidente da ACIAM, Pedro Quixabeira; o vice presidente municipal do Progressistas, Thiago Franco; o secretário municipal, Leal Junior; além das lideranças, Welingnton da Central; Cristovão Alves, Carlos Filho, Paulo Cavalcante e Íris Aquino.