Fotos: Divulgação

Conforme informações das redes sociais na manhã desta quarta-feira, 5, o partido Solidariedade de Miracema do Tocantins esteve reunido na noite anterior, quando ratificou o apoio à candidatura da viúva do prefeito assassinado Moisés da Sercon, a enfermeira e subtenente da PM, Camila Fernandes (sem partido).

(Da Redação/MIRA)

Na oportunidade a legenda ainda informou que ratifica o nome do empresário Aprijo Ribeiro, conhecido popularmente por Aprijo da Farmácia, como pré-candidato a vice-prefeito, compondo a chapa da ex-primeira-dama do município.Conforme apurou o mirajornal.com o Solidariedade da primeira capital já conta com um elenco de reconhecida notoriedade, ainda sem mandato político, para disputar vagas de vereador.