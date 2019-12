As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e reúnem cerca de 19 mil vagas



Pelo menos 164 concursos públicos estão com inscrições abertas no país desde a última segunda-feira (23). As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e reúnem cerca de 19 mil vagas.

Na região Sudeste, por exemplo, há oportunidades para quem quer atuar no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste - MG (CIS - URG). O certame oferece 377 vagas para profissionais de nível Técnico, Médio e Superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de janeiro de 2020, no site www.institutofip.com.br. Os salários variam de R$ 1.000,00 a R$ 7.800,00, de acordo com o cargo escolhido.Já no Nordeste do país, a Prefeitura Municipal de Goiana, em Pernambuco, está com oportunidades destinadas a contratações de 717 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer as inscrições até o dia 29 de dezembro deste ano. A remuneração pode chegar a R$ 5.988,00, dependendo do cargo.A região Sul, por sua vez, conta com oportunidades para quem quer trabalhar na Prefeitura de Santa Cruz do Sul – RS. Os candidatos podem concorrer a 270 vagas destinadas a cargos de nível Fundamental, Médio/ Técnico e Superior. Os salários vão de R$ 1.278,00 a R$ 6.908,00. As inscrições podem ser realizadas até 05 de janeiro de 2020, pelo do site da organizadora Consulpam.No Norte, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Estado do Amazonas está com dois Processos Seletivos para contratação temporária de 2.868 Professores. As inscrições podem ser feitas pelo site concursoscopec.com.br, até o dia 6 de janeiro de 2020, observado o horário oficial de Manaus - AM. A remuneração é de R$ 4.349,00.Entre as oportunidades oferecidas na região Centro-Oeste, 9 são para quem pretende trabalhar no Conselho Federal de Odontologia (CFO). Os salários variam de R$ 2.000,00 a R$ 7.500,00, além de auxílio alimentação de R$ 1.180,00 por mês; assistência médica; assistência odontológica e o vale transporte. As inscrições devem ser realizadas até o dia 7 de janeiro de 2020, por meio do site quadrix.org.br.