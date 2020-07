Divulgação

(Da Ascom DPE-TO/Cléo Oliveira )

A Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) realizará as correições 2020 de forma virtual a fim de garantir que o procedimento seja executado respeitando as medidas de distanciamento social indicadas como prevenção ao novo coronavírus.As atividades terão início em agosto com cronograma que atenderá membros, servidores e pessoas assistidas em todas as comarcas do Estado. Além das atividades protocolares das correições, a Corregedoria anunciou nesta quinta-feira, 16, que realizará um levantamento com assistidos (a) a fim d que coletar a avaliação deles (as) sobre o atendimento remoto realizado pela Instituição.Mesmo virtuais e por meio de plataforma online, as correições seguirão todas as normas previstas para serem validadas, como a publicação de edital, divulgação da atividade entre membros, servidores e pessoas assistidas em cada Regional da Defensoria, convite para autoridades do sistema de Justiça de cada localidade, entre outros quesitos que visam garantir a ampla participação do corpo funcional da Defensoria e de qualquer cidadão que queira opinar sobre o funcionamento e atendimento da DPE-TO no Estado.Além das atividades já previstas e protocolares com membros e servidores e assistidos da Instituição, a Corregedoria decidiu, também, realizar um levantamento com as pessoas assistidas para que elas possam avaliar os atendimentos da DPE-TO feitos de forma remota (atendimentos a distância por telefone, aplicativo de mensagens WhatsApp e email). Desde março, quando foi decretado o estado de calamidade no Tocantins, em decorrência da covid-19, os atendimentos da Instituição passaram a ser por meio de polos remotos, havendo o atendimento presencial em casos em que o assistido não tem como, independente do motivo, de se comunicar com a Defensoria por meio eletrônico."Será a primeira vez que realizaremos as correições de forma virtual e as expectativa são positivas, tendo em vista que todas as exigências serão cumpridas para que as pessoas assistidas que queiram opinar sejam ouvidas, além dos membros e servidores. A correição também vai apurar como o membro e servidor se sentem em relação ao trabalho remoto porque foi uma mudança para os assistidos e também para quem presta o atendimento", disse a corregedora-geral da Defensoria Pública no Estado do Tocantins, Irisneide Ferreira.O cronograma das correições será divulgado, mas as atividades terão início em agosto começando pela Regional da DPE-TO de Paraíso do Tocantins, abrangendo o próprio município e também Pium, Araguacema e Cristalândia.Nas correições, são colhidas informações dos assistidos e população local a fim de obter informações que possam colaborar com a ampliação da qualidade do serviço prestado pela Defensoria no Estado.Membros e servidores também podem participar, no caso, com o preenchimento de um formulário em que avalia diferentes situações na Instituição, desde condições de trabalho até serviço prestado à população, entre outros temas. Nas correições virtuais, os membros e servidores que desejarem o feedback pessoal poderá agendar uma reunião online com um dos integrantes da Corregedoria a fim de obter esclarecimentos e respostas a possíveis questionamentos que tenha feito por meio do formulário disponibilizado.O resultado dos trabalhos executados durante as correições é utilizado para prestar esclarecimentos e podem gerar orientações por parte da Corregedoria para que haja mudança em métodos ou rotinas de atividades a fim de melhorar o desempenho de setores, sempre com foco na qualidade do serviço público prestado.