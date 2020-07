Foto - Dennis Tavares - DICOM SSP TO Polícia Civil indicia homem suspeito de abusar sexualmente da própria enteada em Nova Olinda

(Da Ascom SSP TO/Rogério de Oliveira)

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 33ª Delegacia de Polícia de Nova Olinda, concluiu nesta quarta-feira, 22, as investigações referentes à prática dos crimes de estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo praticados, em tese, por um indivíduo de 31 anos de idade, o qual é ex-padrasto da vítima, uma criança de apenas 10 anos.Segundo apurado durante as investigações da Polícia Civil, a mãe da vítima tem um filho em comum com o autor. Ele se aproveitava da ausência dela para ir encontrar o filho de três anos de idade e praticar os abusos contra a vítima. Conforme apurado, ele teria praticado ato libidinoso com a vítima e tocado em suas pernas, o que, segundo a vítima, teria ocorrido diversas outras vezes. Com o investigado foi encontrada uma espingarda calibre ponto 28 e munições.O delegado Luís Gonzaga da Silva Neto, titular da 33ª DP e responsável pelo caso, concluiu o inquérito, e indiciou o investigado nos crimes de estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas, se somadas, poderão chegar ao patamar de 20 anos de prisão.Em virtude do fato de não ter sido preso em flagrante delito, o homem investigado responderá em liberdade, conforme determina a legislação penal vigente. O caso fora enviado ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.