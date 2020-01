Foto: Divulgação

Durante o mês de janeiro serão feitas avaliações de casos suspeitos de hanseníase

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) está promovendo a campanha Janeiro Roxo, que visa promover a conscientização e prevenção da hanseníase. Até o final do mês, serão realizadas diversas ações nos Centros de Saúde da Comunidade (CSCs) para chamar a atenção da população sobre a importância do diagnóstico precoce, do controle e tratamento da doença e também informar a respeito dos sinais, sintomas e formas de transmissão da doença.Os profissionais da rede municipal de Saúde vão realizar atendimentos noturnos, palestras educativas nas salas de espera, além de rodas de conversa, avaliações de novos contatos, mutirão de diagnósticos, atendimentos odontológicos, capacitação para agentes de saúde e busca ativa, que é o deslocamento de equipes de saúde até os pacientes.O coordenador técnico da Área de Hanseníase de Palmas, Pedro Paulo dos Santos, reforça que o resultado desejado com todas essas ações é, principalmente, romper o ciclo de transmissão da hanseníase. “Não basta apenas realizar o diagnóstico e tratar as pessoas. É necessário multiplicar a informação sobre as formas de transmissão e como evitar que novos casos ocorram”, lembrou o profissional.PROGRAMAÇÃOCSC 503 NorteConfecção de banner educativo sobre hanseníase e orientações diárias na sala de espera sobre a hanseníase.23/01: DIA D - Palestra sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase; avaliação de contatos dos pacientes em tratamento; atualização da avaliação neurológica simplificada dos pacientes em tratamento; avaliação odontológica.CSC 409 Norte20 e 21/01 - Sala de espera com momentos educativos mediados por médicos e enfermeiros da unidade de saúde.22/01 - Sala de espera com o tema “Mitos e Verdades sobre a Hanseníase”.23/01: Dia D – Avaliações de contatos e casos suspeitos de hanseníase; sala de espera sobre saúde bucal, direitos da pessoa que convive com a hanseníase e sobre o tratamento.24/01 - Sala de espera com momentos educativos sobre saúde bucalCSC 405 Norte24/01: DIA D - Avaliações de contatos e casos suspeitos; sala de espera sobre saúde bucal; palestra educativa sobre hanseníase; rodas de conversa com enfermeiros da unidade.CSC 307 NorteDia 25/01 e 26/01 – Tenda “Janeiro Roxo” na feira coberta da 307 Norte, com abordagem da comunidade, esclarecimento sobre dúvidas dos frequentadores, pré-avaliação e encaminhamento dos usuários aos CSCs de referência.31/01: DIA D - Avaliação de contatos e casos suspeitos; sala de espera sobre direitos da pessoa com hanseníase; educação em saúde bucal e aspectos gerais da doença.CSC 406 Norte20/01 a 31/01 - Transmissão de vídeos educativos sobre hanseníase na sala de espera.31/01: DIA D - Avaliação neurológica simplificada em hanseníase de contatos de pacientes com diagnóstico; avaliação dos pacientes que estão realizando o tratamento.CSC 210 Sul20/01: Dia D - Avaliação de contatos, roda de conversa e auriculoterapia.21/01 - Avaliação de contatos.CSC 403 SulAções educativas nas salas de espera, rodas de conversa no Parque Vida Ativa, busca ativa dos faltosos com dose em atraso, mutirão de avaliação neurológica simplificada em pacientes e contactantes.CSC 1304 Sul08/01 - Avaliação de contatos, altas pendentes e realização de exame dermatoneurológico.10/01 - Manhã: sala de espera com o tema “Hanseníase e Estigma”, busca ativa dos pacientes faltosos e agendamento de alta. Tarde: sala de espera com o tema hanseníase.15 e 22/01 - Manhã e tarde: avaliação de contatos e casos suspeitos, altas e avaliação dermatoneurológica.17/01 - Sala de espera sobre hanseníase..CSC 1004 Sul27/01: DIA D - Manhã: ação e palestra educativa com o tema: “Prevenção de Incapacidade e Autocuidado”.31/01 - Manhã - avaliação neurológica, busca ativa de contatos, avaliação odontológica.CSC 1206 SulCapacitação em hanseníase para agentes de saúde e técnicos de enfermagem; identificação e avaliação de casos suspeitos e palestras sobre hanseníase.CSC 1003 Sul20/01 a 31/01 - Exibição de vídeos sobre hanseníase; busca ativa dos pacientes com mais de 15 dias atraso, contatos ainda não avaliados, agendamento de avaliações dermatoneurológicas em atraso; roda de conversa sobre saúde bucal e prevenção de incapacidades e autocuidado.CSC Novo Horizonte16 e 23/01 - Atendimento noturno para avaliação de contatos e realização de educação em saúde sobre da hanseníase30/01 - Ação de educação em saúde com pacientes em tratamento sobre autocuidado e prevenção de incapacidades.CSC Eugênio PinheiroAções educativas nas salas de espera durante todo o mês de janeiro.20/01 - Roda de conversa com pacientes sobre prevenção de incapacidade e autocuidado.27/01 - Busca ativa de pacientes de difícil manejo, ações de saúde bucal para usuários em tratamento e diagnosticados.17 a 31/01 - Avaliação de contatos de pacientes com hanseníase.27/01 - Palestra na sala de espera sobre hanseníase.13, 20 e 27/01 - Palestras sobre hanseníase na sala de espera.Avaliação de contatos e busca ativa de pacientes durante o mês de janeiro.CSC José LúcioBusca ativa dos casos em atraso ou casos de abandono do tratamento, ações de saúde bucal para os pacientes em tratamento.30 e 31/01 - Avaliação dos contatos e intensificação das avaliações dermatoneurológicas dos pacientes em tratamento.Ações educativas na sala de espera todas as quintas-feiras do mês de janeiro.17 a 21/01 - Avaliação de contatos, pacientes em tratamento e casos suspeitos.28/01 - Dia "D" da hanseníaseBusca ativa nos pacientes que realizaram tratamento de hanseníase entre 2015 e 2019 para avaliação; avaliação de casos suspeitos e de contatos; avaliação de pacientes em tratamento nas segundas e quartas-feiras do mês de janeiro.24/01: DIA D - Período da manhã.CSC Walter Pereira Morato (Taquaruçu)Busca ativa de pacientes com doses em atraso ou que tenham abandonado o tratamento.22 e 29/01 - Avaliação de contatos e avaliação neurológica de novos casos; busca ativa de pacientes que abandonaram o tratamento; avaliação de saúde bucal.23/01: DIA D - Roda de conversa sobre o uso correto das medicações e palestra sobre hanseníase.Orientações sobre a hanseníase na sala de espera durante todo o mês de janeiro.14 e 21/01 - Avaliação de pacientes em tratamento ou concluído para alta28/01 - Avaliação de contatos e busca de novos casos; avaliação neurológica e vacinação BCG31/01: DIA D - Roda de conversa sobre autocuidado, prevenção de incapacidade e direitos e deveres do portador de hanseníase; avaliação neurológica simplificada em hanseníase de contatos de casos suspeitos.