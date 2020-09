Foto: Divulgação

Como funciona

Sobre a UHE Lajeado

(Da Ascom/Sarah Pires e Alanna Moreira)

Mais de R$ 2,5 milhões estão sendo investidos na implantação do Sistema de Sirenes da UHE Lajeado, que teve início no mês de agosto. O sistema contará com 10 sirenes sustentadas por torres metálicas, distribuídas abaixo da UHE Lajeado, no sentido da correnteza do rio, por uma extensão de 10 quilômetros. Os primeiros testes terão início ainda neste mês de setembro.Todas essas medidas preventivas estão sendo implementadas pela Investco, empresa responsável pela gestão da Usina, com o acompanhamento da Defesa Civil do Estado do Tocantins e das prefeituras dos municípios envolvidos. A implantação do sistema deve trazer mais tranquilidade e segurança à comunidade local, evitando a propagação de fake news sobre supostos rompimentos da barragem.Após a instalação das sirenes, serão identificados e marcados pontos de encontro e rotas de fuga, e a Defesa Civil do Estado vai programar simulados. “A Investco optou pela instalação deste sistema para aprimorar ainda mais seus protocolos de segurança, como reflexo de sua busca incessante pela aplicação das melhores práticas do mercado”, afirma Luiz Otávio Henriques, presidente da Investco.As sirenes estão preparadas para produzir um alerta sonoro com intensidade de 70 decibéis, e são capazes de operar nas condições ambientais mais adversas. Os equipamentos podem ser acionados no local ou remotamente, por meio da sala de comando da Usina ou do Centro de Operações da Geração da EDP. O sistema de comunicação funciona por sinal de rádio, com redundância por sinal de satélite, além de estar integrado com a Defesa Civil, com envio de informações em tempo real, garantindo a confiabilidade requerida para um sistema de emergência.Com capacidade instalada de 902,5 MW, a UHE Lajeado, construída no Rio Tocantins, opera a fio d’água. Foi considerada a melhor hidrelétrica do Brasil em ranking da Aneel em 2019, e a segunda melhor em 2020, recebendo nota máxima nas categorias de Segurança e Meio Ambiente nos dois anos consecutivos. A Usina é certificada ainda nas normas ISO 55001, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, que atestam sua excelência na gestão dos ativos; na qualidade dos serviços prestados; na gestão ambiental e na gestão da saúde e segurança do trabalho.