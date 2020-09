Festejos em honra à Santa Teresinha do Menino Jesus, vem acontecendo na Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus, em Miracema do Tocantins desde o último dia 18.



Com uma programação que envolve celebrações de missas, ladainhas e quermesse com comidas variadas, o tradicional festejo termina no próximo dia 1º de outubro, 'Dia de Santa Terezinha do Menino Jesus', quando acontece também uma carreata, conduzindo a imagem da santa Padroeira da cidade.

"Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverante na oração"

A carreata percorre um trecho da Avenida Tocantins, do Ponto de Apoio até a Praça Derocy Moraes, contornando-a até a Catedral.Para melhor vivenciar a espiritualidade do nosso festejo, a homenagem traz como tema:. (Romanos 12,12).SOCIALNeste final de semana, será oferecido uma variedade de comidas típicas no sábado (26) e almoço na modalidade ‘delivery’ para a comunidade cristã, no domingo (27) com objetivo de custear a reforma da igreja.PROGRAMAÇÃOMissa de 2ª a sábado, às 19h; e domingo, ás18h e 19h30.Dia 1º Carreata com a imagem de Santa Terezinha (do Ponto de Apoio às 18h30 até a Catedral)Parte social: 19 e 20 – 26 e 27) Delivery