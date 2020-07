(Da Ascom Miracema)

Conforme Boletim Epidemiológico Municipal desta quarta-feira, 15, dezoito novas notificações foram registradas, destas, três já descartadas por testarem negativo. Hoje, duas altas foram concedidas, sendo uma dos casos em monitoramento e a outra dos casos confirmados, que agora, passa a constar como recuperado.Também nesta terça, 06 novos casos foram diagnosticados. Uma pessoa de 64 anos está hospitalizada, mas estável. As demais referem-se a pessoas de 69, 58, 43, 38, e 36 anos, todas sem comorbidades, estáveis e em isolamento domiciliar.A gestão ressalta que há testes disponíveis na rede municipal de saúde e que a testagem está ocorrendo de acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. No entanto, um novo surto não está descartado, considerando que o número de casos vem aumentando exponencialmente nas cidades circunvizinhas e por consequência, em Miracema, em razão do contato entre pessoas da região.Destaca-se que o município de Miracema é sede do Hospital de Referência e que atende toda a região e que, portanto, é responsável pelo atendimento de cerca de cinquenta mil habitantes, distribuídos em seis municípios.