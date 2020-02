Solenidade

(Da Ascom TCE/TO )

“Vamos continuar mantendo o Ministério Público de Contas atuante e próximo da sociedade, para cada vez mais ser um instrumento de interação entre o povo e os órgãos de controle”, disse José Roberto Torres Gomes, durante a cerimônia de posse na tarde desta terça-feira, 4, no auditório do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), quando assumiu o cargo de procurador-geral do MPC/TO.Gomes ressaltou ainda a importância da integração do MPC com o Tribunal de Contas e a sociedade. “É preciso que o Estado promova o bem-estar social de verdade, não basta ter contas perfeitas, é preciso ter resultados perfeitos para o povo”, afirmou.O presidente do TCE/TO, conselheiro Severiano Costandrade, destacou que o Ministério Público de Contas tem a função de dar legalidade aos atos e ajudar o Tribunal a desenvolver melhor o trabalho de controle e fiscalização das contas e das políticas públicas. “Não podemos nos distanciar da realidade, da cidadania e de todo aquele que compõe a nossa sociedade, por isso a importância da parceria e fortalecimento das instituições, do nosso bom relacionamento, Tribunal e MPC”, enfatizou Severiano.O conselheiro ressaltou ainda que com toda a experiência adquirida ao longo de sua carreira, nos importantes cargos que ocupou, o procurador-geral José Roberto Torres Gomes “fará um respeitável trabalho à frente dessa instituição”.O procurador do MPC Zailon Miranda Labre Rodrigues, que exerceu o cargo ocupado por Gomes hoje nos últimos quatro anos, enfatizou a competência do novo procurador-geral e lhe desejou sucesso durante seu mandado.Em cerimônia realizada no auditório Brigadeiro Felipe Antônio Cardoso, do TCE/TO, José Roberto Torres Gomes foi prestigiado por autoridades estaduais como o governador Mauro Carlesse, presidentes de outros Poderes, de órgãos, deputados, vereadores, amigos de outros estados, além do senador Eduardo Gomes, seu irmão, que estava representando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.Essa é a primeira vez que Gomes assume o cargo. O procurador foi o mais votado na eleição que aconteceu no dia 25 de novembro de 2019 e nomeado pelo governador do Estado, Mauro Carlesse, para o biênio 2020/2021.O senador Eduardo Gomes destacou durante seu discurso a importância dos órgãos de controle como o TCE/TO e MPC no acompanhamento do investimento das verbas públicas, para que tragam mais resultado reais a população. “Aproveito esse momento ainda para desejar boa sorte ao José Roberto, que por sua competência, assume este cargo hoje. Não tenho dúvidas de que fará um bom trabalho”.A mãe do procurador, Gilda Gomes, disse que estava muito orgulhosa e pediu proteção do Divino Espírito Santo ao filho. “Que ele seja chamado de cidadão correto e honesto. Foi um cargo merecido e o Ministério Público de Contas está em boas mãos, não estou falando como mãe, mas como cidadã que sou”, pontuou.Aproveitando a presença de dona Gilda, o presidente do TCE, Severiano, fez uma homenagem a ela, entregando-lhe flores e lembrando do seu esposo, o poeta José Gomes Sobrinho (in memoriam). “Tenham segurança que no plano abençoado onde se encontra o nosso Zé Gomes, ele estará muito feliz e honrado pela importante missão que acaba de ascender (José Roberto).”José Roberto Torres Gomes, 58 anos, é natural de Passos/MG. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e mestrado em Direito pela UNICEUB, em Brasília.Em 2001, tomou posse como procurador do Ministério Público de Contas do Tocantins. Acumula no currículo cargos como Defensor Público, em Sergipe e diretor legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins. Também já esteve à frente de secretarias municipais de Palmas, a exemplo das pastas “Assuntos Jurídicos” e “Transparência e Controle”.Em 2013, recebeu o título de Cidadão Honorário de Aracaju, concedido pela Câmara de Vereadores de Aracaju, e de Cidadão Sergipano pela Assembleia Legislativa de Sergipe, em 2010.