(Arquivo Luana Ribeiro) AL aprova honraria que leva o nome do senador João Ribeiro, projeto é de autoria de Luana.

Suspensão da validade dos concursos

Outros projetos aprovados

(Da Ascom Luana Ribeiro/Vitória Soares)

A sessão ordinária desta terça-feira, 07, marcou o encerramento do primeiro semestre de atividades da Assembleia Legislativa em 2020. Durante a última sessão do período, seis projetos de Lei da deputada estadual Luana Ribeiro foram aprovados na casa, entre eles, o projeto que institui a honraria "Título de Cidadão Benemérito Senador João Ribeiro".Com a aprovação, pessoas nascidas no Tocantins que contribuíram na política, cultura, educação, saúde e outras áreas relevantes para o estado e para sociedade tocantinense poderão ser receber o título. O objetivo é homenagear tocantinenses que têm contribuições no desenvolvimento do Tocantins, já que cidadãos de outros estados já podem receber o "Título de Cidadão Tocantinense".Durante a sessão, a parlamentar comemorou a aprovação e agradeceu pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo seu pai, Senador João Ribeiro. "Quero agradecer a casa de leis, ao presidente, aos pares e a toda assessoria, por essa homenagem ao meu pai. Minha família fica muito agradecida e eu sei que onde ele estiver, ele está bem feliz nesse momento", ressaltou a parlamentar.Os deputados estaduais Elenil da Penha, Valderez Castelo Branco, Jorge Frederico, Jair Farias, Fabion Gomes, Vilmar de Oliveira e Amélio Cayres também prestaram homenagem à memória do senador João Ribeiro.Na ocasião, projeto de Lei da deputada estadual que trata da suspensão da validade dos concursos públicos estaduais também foi aprovado no plenário. O projeto prevê que o prazo dos os concursos do Tocantins voltem a correr apenas após o período de anormalidade, ocasionado pela pandemia do coronavírus.Luana Ribeiro também comemorou a aprovação de outros quatro projetos de Lei, sendo eles, projeto que institui no Tocantins a Semana de Prevenção, Conscientização e Combate ao HPV; que proíbe o uso de placas informativas com a expressão "Não nos responsabilizamos por danos materiais e/ou objetos deixados no interior dos veículos".Outro projeto assegura ao cônjuge do consumidor dos serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal do consumo. Além de projeto em que é coautora, que obriga que estabelecimentos comerciais tenham medidas de auxílio a mulher que se sinta em situação de risco.