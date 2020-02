Crédito foto: Polícia Civil Automóvel furtado em dezembro na Capital foi encontrado em ferro velho

(Da Ascom SSPTO/Wherbert Araújo)

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA - Palmas), realizou na tarde desta terça-feira, 4, uma operação de combate ao desmanche ilegal de veículos. A operação ocorreu em um ferro-velho localizado próximo da TO-050, saída para Lajeado. No local, os policiais identificaram um veículo supostamente furtado na Capital em dezembro passado.De acordo com os delegados Anderson Casé e Rossílio Correia, chegou à Delegacia Especializada a informação de que havia um desmanche de veículo num ferro velho, na região Extremo-Norte da Capital. “Nos dirigimos ao local e lá foi constatado o crime de receptação”, afirmou Anderson Casé.No momento do flagrante, os delegados localizaram um veículo Celta, cor cinza metálico, constando restrição de furto ocorrido em dezembro do ano passado na cidade de Palmas. Uma mulher que se encontrava no local, e se identificou como gerente do estabelecimento, foi autuada em flagrante pelo crime de receptação.Após os cumprimentos legais, a mulher foi encaminhada para a unidade prisional feminina de Taquaralto.