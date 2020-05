MIRA Jornal

Foto: Divulgação

Anúncio foi feito em vídeo, Bolsonaro já convidou o ator Mario Frias para o cargo, e Regina irá para a Cinemateca Brasileira

(Do O Globo)

Regina Duarte não é mais secretária especial da Cultura. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, num vídeo publicado em sua página no Facebook. Sem autonomia, Regina encarou na Secretaria especial da Cultura seu papel mais difícil, nos dois meses e meio em que esteve no cargo (Relembre as polêmicas de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura).Agora, ela vai assumir a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, administrada pelo governo Federal e classificada por ela como "um presente". A instituição enfrenta uma crise, com salários atrasados e acervo ameaçado.Enquanto isso, o ator Mario Frias, famoso como galã de "Malhação" no final dos anos 1990, recebeu o convite de Bolsonaro para assumir a Secretaria. Nos últimos dias, Bolsonaro vem demostrando maior proximidade com o ator e apresentador. Na terça-feira, Frias já havia participado de um almoço do presidente com os presidentes do Flamengo e do Vasco.A classe artística reagiu à nova mudança com críticas à apatia da gestão de Regina à frente da Secretaria, preocupação com o futuro da Cinemateca e descrença quanto ao trabalho do próximo secretário: "Não importa, será mais um fantoche", disse Maitê Proença.