Foto: Reprodução/Twitter A apoiadora do presidente Jair Bolsonaro Sara Giromini defende o armamento da população e já publicou nas redes sociais fotos com revólveres

Polícia Civil aprende facão, fogos de artifício e cofre em chácara de grupo extremista em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã deste domingo (21), uma operação contra três grupos de extremistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os integrantes do grupo são investigados por milícia privada, ameaças e porte de armas.Grupo de apoiadores de Bolsonaro lança fogos de artifício contra o prédio do STFMinistério Público pede investigação sobre atuação da PM durante ato em que grupo atirou fogos de artifício contra STFPoliciais da Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor), aprenderam fogos de artifício, anotações com planejamentos de ações e discursos, cartazes, celulares, um facão, um cofre, e outros materiais destinados a manifestações.De acordo com a Cecor, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma chácara na região de Vicente Pires. No local duas casas eram usadas como base de apoio dos grupos. Conforme os investigadores, barracas também estavam instaladas no imóvel.A chefe do grupo de extrema-direita, Sara Giromini está presa desde o início da semana passada por ordem do ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF).Um dos elementos que pesam contra o grupo de Sara é a movimentação pela captação de recursos para atos antidemocráticos, inclusive, a partir de uma vaquinha online para financiar as ações.Na última sexta-feira (19), o ministro do STF, prorrogou por mais cinco dias a prisão da extremista Sara Giromini. Ela está detida desde a última quarta-feira (17), na Penitenciária Feminina de Brasília, conhecida como Colméia.Além de Sara, tiveram a prisão provisória prorrogada outras cinco pessoas que também tiveram a prisão decretada no começo da semana passada.