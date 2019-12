Foto: Divulgação Desembargador aposentado morreu após complicações de saúde

Liberato Costa Póvoa lutava contra um câncer na bexiga. O velório e o sepultamento serão realizados em Goiânia (GO)

Morreu aos 75 anos o desembargador aposentado do Tocantins Liberato Costa Póvoa. Ele lutava contra um câncer na bexiga em Goiânia (GO). Liberato teve complicações de saúde na madrugada desta quarta-feira (25) e não resistiu.

(Do G1TO)

Liberato Póvoa passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor em março deste ano. Ele ficou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o mês de novembro e depois foi para um quarto. Já neste mês, o desembargador aposentado foi liberado do hospital, mas teve complicações, voltou à unidade, mas não resistiu.O velório e o sepultamento serão realizados em Goiânia. A previsão é que o enterro aconteça nesta quinta-feira (26).Liberato Póvoa era natural de Dianópolis, foi advogado, atuou como juiz no estado de Goiás e depois trabalhou como desembargador no Tocantins. Ele se aposentou por tempo de serviço. Vários órgãos e políticos se manifestaram e lamentaram a morte do ex-desembargador.