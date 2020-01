(Foto: Luana Fernanda) O veículo cou praticamente todo submerso no rio

Motorista entrava na balsa, na manhã deste domingo, 5, quando perdeu o controle do veículo



Um caminhão com 17 toneladas de carne caiu dentro do Rio Tocantins, por volta das 6 horas.

na manhã deste domingo, 5, a 513 km de Palmas.

(Informações do JTo./Luana Fernanda)

O carro seguia de Araguaína, Norte do Estado, com destino a João Pessoa (PB). e de acordo com o motorista do veículo,Clésio Medeiros, de 40 anos, ele estava entrando na bolsa em Filadélfia quando o carro perdeu o freio.“No momento eu percebi o que estava acontecendo e pulei fora do caminhão. Foi um susto grande, mas graças a Deus ninguém se machucou”.O veículo ficou praticamente todo submerso no rio. No caminhão havia apenas o motorista.