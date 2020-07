Foto: Divulgação/Prefeitura de Tocantínia Tocantínia instala barreiras sanitárias na cidade

(Do G1TO)

Quatro barreiras sanitárias foram instaladas nas principais vias de acesso da cidade de Tocantínia, região central do Tocantins.O objetivo da prefeitura é prevenir a disseminação da Covid-19. Durante a abordagem, os profissionais da saúde vão medir a temperatura e coletar dados das pessoas através de questionários, além de orientar sobre o uso obrigatório de máscaras.As barreiras foram instaladas nas saídas de Palmas, Aparecida do Negro, Pedro Afonso e no porto da balsa que dá acesso à cidade de Miracema do Tocantins. Todas as barreiras vão funcionar das 6h às 18h. A ação tem como objetivo identificar a situação das pessoas que estão entrando ou saindo da cidade.O prefeito Manoel Silvino (SD) informou que para atender a demanda foi necessário fazer contratações temporárias de profissionais de saúde, auxiliar técnico e segurança para atuar especificamente nas barreiras.Todos os candidatos que se inscreveram para trabalhar nas barreiras sanitárias realizaram testes rápidos para a Covid-19. O objetivo é garantir a saúde dos agentes e das pessoas que passarem pelos locais.Na abordagem, a orientação é fazer a coletas de dados e medição de temperatura. Se houver alguma suspeita, a recomendação é encaminhar a pessoa para a Unidade Básica de Saúde da cidade, onde será avaliada pelos profissionais.