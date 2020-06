Foto: Divulgação Um mercado que tem sentido o impacto dessa mudança é o entretenimento gospel.

(Do egobrazil)

O gospel é um estilo musical que expressa a crença cristã, apresentando louvor e adoração a Deus. Atualmente, o estilo que contava com músicas atreladas diretamente à igreja, com uma razão unicamente religiosa, passa por adaptações para atender a diferentes tipos de público. Por isso, alguns artistas do segmento apostam em parcerias e na junção de estilos musicais para divertir as pessoas, mas sem perder a ideia do conteúdo principal.Dados do Google mostram que a busca por termos ligados a espiritualidade cresceu mais de 200% durante o período de isolamento social.Um mercado que tem sentido o impacto dessa mudança é o entretenimento gospel. Cantores do gênero notaram aumento na procura por seus canais de YouTube e no streaming musical.ELEVATION WORSHIPElevation Worship é uma banda de música contemporânea da Elevation Church em Charlotte, Carolina do Norte. A banda lidera o culto nos cultos da igreja no fim de semana, além de realizar shows e turnês nos Estados Unidos, atualmente é considerada uma das maiores bandas do mundo com milhões de visualizações e plays nas plataformas de streamings, “The Blessing” lançada em abril soma mais de 15 Milhões de views no YouTube.HILLSONG YOUNG & FREEHillsong Young & Free grupo de música cristã contemporânea de Sydney, Austrália. A banda começou a produzir música cristã em 2012 na Hillsong Church, indicada ao Grammy Latino, a banda soma milhões de plays no Spotify e no YouTube.CHRISTINE D’ CLARIOCantora faz sucesso na América Latina, e atualmente faz sucesso no Brasil com o single “Louco Amor” , que ultrapassa milhões de views no YouTube e está entre as mais tocadas nas rádios do Brasil.GABRIELA ROCHANo YouTube, são 1,6 bilhão de visualizações, com mais de 5,7 milhões de inscritos. Gabriela é dona do maior canal de música gospel do mundo e tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Gabriela é um fenômeno tão expressivo, que é difícil calcular seu crescimento. Sua live do dia 18 de abril já alcançou a marca de 5 milhões de visualizações. De fevereiro aos dias de hoje, ela cresceu em 400 mil inscritos no YouTube e agora a cantora aposta na carreira internacional, o próximo será com a cantora Kim Walker, vocalista do Jesus Culture.CASA WORSHIPCasa Worship é formado por Julliany Souza, Léo Brandão, Felipe Rodrigues, Ricardinho, Baby Batera, Kaio Passos. O ministério de adoração nasceu na Igreja CASA, onde os ministros congregam. Tem como propósito trazer uma nova atmosfera através da adoração, gerando paixão e entrega a Jesus e conduzindo as pessoas a serem impactadas pelo amor de Deus.A banda nasceu em 2018 e se tornou conhecida na América Latina com suas canções. O grupo, possui a música “A Casa É Sua” em primeiro lugar na playlist ‘Top 50 Gospel’, e a mais ouvida do Spotify Brasil, música que também é cantada por Padre Marcelo e, hoje, possui mais de 145 milhões de views no YouTube.GABI SAMPAIOCom uma trajetória profissional de apenas quatro anos, a contar do lançamento do EP “Ele”, Gabi Sampaio, de 27 anos, soma centenas de milhões de acessos nas plataformas digitais.O maior sucesso de Gabi, Lindo És, já ultrapassou 10 milhões de acessos no YouTube e no Spotify ultrapassa 15 Milhões de streamings. O hit se tornou um elo para a construção de uma linda história na igreja brasileira, e tem sido cantada em várias versões em todo o mundo.NOVOS TALENTOSA cantora americana — que faz sucesso no Brasil — Júlia Victoria ficou conhecida em todo o país com a música “De dentro pra fora” e tuas Águas com participação de Gabriela Rocha que soma milhões de views nas plataformas digitais e neste ano a cantora lançou a versão da música “Além do Rio Azul” que já está entre as virais do ano.Vale ressaltar o sucesso da banda Central 3 que ultrapassa mais de 30 Milhões no YouTube com sucesso “Tudo a Ver com Ele” composta por Gabriela Maganete e Pevê Brito.