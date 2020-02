(Da Ascom/Enrique Lopes)

PRIMEIRO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA DA REGIÃO NORTE DO PAÍSA cidade de Pedro Afonso, localizada da região centro-norte do estado do Tocantins, a 206 km de Palmas, é o município com a melhor Saúde e com o melhor Desenvolvimento Socioeconômico e de Ordem Pública do estado do Tocantins, sendo a terceira cidade tocantinense mais eficiente pelo índice IGMA.Os dados, divulgados nesta semana, são resultado do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), estudo realizado pelo Instituto Aquila nos últimos sete anos. Para realizar o estudo, foram avaliados cinco item da administração pública, sendo eles eficiência fiscal e transparência (61,56), educação (64,30), saúde e bem-estar (79,14), infraestrutura e mobilidade urbana (45,55) e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública (69,75).A soma de todos os itens forma o IGMA, média geral que é atualizada automaticamente. Quanto mais próximo o índice da cidade é de 100, mais desenvolvido é o município. Pedro Afonso tem média de 64,06, ficando atrás apenas da capital Palmas e da cidade de Paraíso do Tocantins.Quando avaliados os assuntos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, o município é o primeiro de toda a região norte do país, ficando a frente de 450 cidades. Já em saúde, a cidade é a segunda no ranking estadual e a quinta em comparação às cidades da região norte.Para o prefeito Jairo Soares Mariano o bom desempenho e avaliação do município e resultado da implementação de políticas públicas eficientes e pensadas de formas estratégicas para atender as demandas da população. “Está a frente de um município e proporcionar mudanças na vida das pessoas. Temos buscado essas mudanças de forma planejada e estratégica, isso faz com que os resultados cheguem mais rápido e de forma eficaz. Hoje Pedro Afonso é um destaque para todo o estado do Tocantins e para o Brasil, então nosso trabalho tem atingido os resultados esperados”, avalia o gestor, que preside a Associação Tocantinenses de Municípios.